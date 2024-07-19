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蠶食鯨吞黎明路二段土地　允將斥3.6倍地價吃27坪透天

記者陳筱惠／台中報導

經過西屯區七期西側，黎明路二段與台灣大道三段街口，台中建商允將建設以「恆厚興業」名義收購房地的紀錄再創新高，一路整合到約1800坪土地，貫穿朝馬路與台灣大道。收購價碼5年翻揚3.6倍，相當驚人。

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▲▼ 允將,買地,收購,西屯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商名義收購黎明路二段房地的紀錄再創新高價。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，建商自2019年開始整合至今，已經砸超過20億元整合，一步一步將整個黎明路吃下，最新實登揭露，原卡在中間的透天，建商以1億元吃下地坪27.5坪、建坪20.4坪，換算建坪單價490萬元、地價365萬元。

▲▼ 允將,買地,收購,西屯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該集團積極佈局的黎明路二段惠安段土地，開出3.6倍價碼。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對比過去建商收購該區段透天，該建物建坪約20坪，地坪約27坪，總金額1億元，而隔壁數間透天則是2019年一次打包給建商，約183坪土地面積，總金額2億元，換算每坪單價109萬元，5年來身價翻揚3.6倍。

在地房仲笑稱：「早買多折扣、晚買晚享受。」不過該價格不能作為區段參考值，雖收購價碼創下新高，也顯示開發商整合決心。經查，地主是七期重劃完就持有至今的老地主，如今翻身喜收1億元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲開發商歷年獵地單價表。

七期資深房仲廖香婷就分析：「該透天雖不是邊間，但是建商圍籬將其包圍，也因考慮到面寬漂亮，推測建商才會願意花大價格包下，另外，該集團積極佈局的黎明路二段惠安段土地，土地分區有住三及商三土地，加上大多屋齡符合危老重建的30年屋齡門檻，更可爭取容積獎勵增進整體的開發效益。」

▲▼ 允將,買地,收購,西屯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際觀察開發商取得的土地，已經取得台灣大道三段、黎明路二段、朝馬路三面臨路優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷說：「在七期或鄰近七期的精華地段，基地規模、形狀都對建案身價具影響力，有時單坪價差甚至可以差到20萬元，加上該透天卡在一個絕佳的位置，是建商不得不吃下的關鍵。」

實際觀察開發商取得的土地，已經取得台灣大道三段、黎明路二段、朝馬路三面臨路優勢，資深土開則是認為：「推測會將再進行整合，未來有望將基地面積擴充至2000坪以上。」

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關鍵字：黎明路台中土地收購建商西屯區台灣大道3.6倍

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