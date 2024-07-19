3房總價帶上看1600萬！　工程師族群湧進「農16房價年漲1成」

▲北高雄房市受科技業設廠效應帶動，買氣出現噴發，不但低總價案子熱銷，連中大坪數產品也跟著受惠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄房市受科技業設廠效應帶動，買氣出現噴發，不但低總價案子熱銷，連中大坪數產品也跟著受惠。信義房屋專家指出，農16特區為高雄指標蛋黃區，近期南有來自高雄小港的工程師、北部也有因台積電效應外溢的工程師族群看屋，3房房價已年漲1成。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄有半導體S廊帶、台積電設廠等全國性的議題加持，農16位處北高雄蛋黃區，距離台積電設廠位置車程約30分鐘，各項生活機能便利，又有明星學區，陸續有從北部而來的工程師看屋，並磁吸南高雄小港的高科技人才進駐。

信義房屋農十六店主任鄧暐璇表示，農十六特區內共8千多戶，平均屋齡20年內，大多屋齡17~18年電梯大樓，少數較新的電梯大樓屋齡約8年左右，區域內有凹子底森林公園，約有3成為景觀大坪數豪宅產品。

▲區域內有凹子底森林公園，約有3成為景觀大坪數豪宅產品。（圖／記者張雅雲攝）

區域內3房含車位，去年總價約為1300~1500萬元，今年卻要1600~1800萬元，已有約1成漲幅，鄧暐璇說：「不少在地族群驚訝房屋持續上漲，房價看回不回，因此近期猶豫期變短，只要開價合理，房屋很快就能售出。」

周清源表示，過去本地族群難免會房價認知跟不上房價漲幅，隨著購屋需求量增加，許多南下的北部客群購屋，房屋價格穩定成長，有自住需求的購屋族群也不願再等，因此買氣持續熱絡。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，農16特區由於鄰近大片綠地凹子底森林公園，且在近期豪宅林立的高雄美術館特區旁，近期區域房價直直高升，觀察實價，區域新案成交價位已達5~6字頭，甚至有指標豪宅突破7字頭的天價，帶動區域中大坪數產品買氣上揚。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

信義房屋更多相關新聞