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嘉義市房價飆至5字頭　在地直呼「房價漲瘋了」

▲▼嘉義市,嘉義, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，嘉義市今年首度出現大樓5字頭房價，創區域住宅成交價新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，嘉義市今年首度出現住宅大樓5字頭房價，達51.4萬元，創區域成交價新高，也已比台積電設廠的嘉義縣房價還高，在地人都直呼：「房價漲瘋了。」

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實登揭露，「承億新榮序」位於嘉義市西區新榮路，屬於市中心蛋黃區，成交單價最高已達51.4萬元，嘉義市首度有大樓成交價站上5字頭，創區域成交價新高，也已經比台積電設廠的嘉義縣最高成交價39.7萬元還高。

5字頭該戶為全棟次頂樓的露台戶，坪數為67坪，總價2788萬元，社區共48戶，實登已公布35筆，成交價落在39.8~51.4萬元，平均單價為44.7萬元。對嘉義市首度出現5字頭房價，嚇壞一票在地民眾，就有在地人大嘆，房價已經漲瘋了。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義市首度出現5字頭房價，嚇壞一票在地民眾。（圖／翻攝自實價登錄網站）

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，目前嘉義市區內新案成交價多在45~50萬元間，5字頭該戶為露台戶，本來單價就會比較高，主要是因為特殊戶別的關係，也不是常態，預估嘉義市後續價格，仍是落在45~50萬元間。

此外，呂冠衡表示，「承億新榮序」規劃地下4樓、地上13樓，地下深開挖讓營造成本大增，墊高房價，才會出現5字頭價格。

呂冠衡分析，台積電在嘉義縣設廠，成交價落在3~4字頭，比價效應當然也有影響，也有工程師看準嘉義市中心，生活機能、學區較佳，直接到市區購屋，帶動嘉義整體成交價格不斷上漲。呂冠衡說：「不過近期嘉義市房價高漲，主因是受地價、營造成本上漲，又有稅金、管銷等成本結構因素，才會出現房價急漲。」

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關鍵字：嘉義市房價5字頭台積電

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