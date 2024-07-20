媳婦搬進來！「婆婆討12K房租」還幫忙帶孫：不過份吧？　兩派吵翻

▲婆婆無償幫忙帶孫。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

家家有本難念的經，其中婆媳問題更是棘手，常有媳婦與婆婆溝通不當，造成家庭關係不和的情況，一名婆婆表示，媳婦最近搬進家中，打算每個月向媳婦收取1萬2千元的房租，不需要另外給孝親費，而且現在還無償幫忙帶孫子，「應該不過份吧？」貼文掀起兩派網友論戰。

婆婆在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「媳婦住在我的房子，每月跟她收1.2萬元房租，不過份吧！」這筆錢包含水電費，不需要另外給孝親，「現在我還無償幫他們帶孫子」；而且自己也有積蓄，需要照顧會請看護，老了會去養老院，不需要兒子媳婦操心，「我存款2000多萬，還有兩間房子，不愁吃穿」。

婆婆表示，家事多半是她在做，「我幹嘛求別人做？我自己做還比較快」，如果媳婦想搬出去，她也同意，「只是他們現在想利用我，幫他們帶孫子而已，帶孫子，我就沒收費了，我兒子也是可以跟他再收1萬2的，但我不想跟兒子收，只跟媳婦收」。

貼文曝光，有網友狂轟，「怎不跟你兒子收？他娶來的耶」、「那你兒子回娘家住，兒子記得付租金」、「不過份啊，只是妳保佑自己千萬別生病還是中風」、「過份的是妳兒子，沒本事娶什麼老婆」、「建議妳媳婦直接去外面租，還不用看妳臉色」。

但也有網友覺得合理，「不過份欸我覺得，夫妻共同租屋12000很可以阿」、「不過份，妳要收3-4萬也可以，他們不爽就搬出去而已」、「我女同事住婆家，她跟她老公都有付錢，婆婆會煮晚餐等她下班回家吃」。