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豪宅掛紅布條賀「惡鄰喬遷」　意外查出陳其邁也是社區屋主之一

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年房價大漲，不少中古屋主轉手也獲利。亞灣有戶豪宅轉手後，近日社區竟掛出紅色布條慶祝「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，巧的是，該棟也是高雄市長陳其邁在苓雅區的住家「百立海洋帝國」，為屋齡23年的中古社區，今年成交價已逼近5字頭，比有些新案還貴。

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▲▼ 高雄,光榮碼頭,苓雅區,百立 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「百立海洋帝國」為屋齡23年的中古社區，今年成交價已逼近5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

「百立海洋帝國」位於苓雅區四維四路，正對光榮碼頭以及輕軌光榮碼頭站，屬於高雄港海景首排的景觀大樓，屋齡雖23年，因百立建設為高雄指標豪宅建商，加上社區物件釋出量少、管理嚴謹，仍是高雄指名度相當高的豪宅大樓。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲日前該社區掛出紅布條「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，掛沒多久就火速撤下，仍引來超多民眾關注。（圖／讀者提供）

日前社區掛出紅布條「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，雖然掛沒多久就火速撤下，仍引來超多民眾關注。據了解，布條所指該住戶，位於低樓層，權狀坪數約90坪，之前開出3480萬元出售，目前實登尚未公布該戶交易價格。

知情人士指出，該戶確實跟社區住戶關係不好，之前也有其他住戶因為覺得該戶太「歹鬥陣」，乾脆直接搬走。

▲▼ 高雄,光榮碼頭,苓雅區,百立 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大樓正對高雄港與流行音樂中心，具永久棟距及景觀，屬海景首排。（圖／記者張雅雲攝）

巧合的是，高雄市長陳其邁在苓雅區的住家就是「百立海洋帝國」，根據今年陳其邁的財產申報揭露，該戶已在土地銀行設定信託，雖然陳其邁不住在該社區，不過大樓正對高雄港與流行音樂中心，具永久棟距及景觀，也讓該社區房價常年維持高檔。

根據實登，該社區今年最高成交價47.3萬元，為5月的中樓層戶、坪數73坪，以總價3460萬元轉手，而社區過去最高成交單價也曾達50.8萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該社區近年交易紀錄。（ETtoday製表）

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，依實登計算方式，該戶未計算車位價格，拆算車位價格後，單坪達53.6萬元，創社區歷史新高價，甚至比苓雅區部分新案成交價還高。主因是該戶裝潢新、免整理，買家可立即進住，成交價成定錨效應，未來依樓層高低，若具景觀、屋況好，未來成交價可望持續站上5字頭。

周邊中古屋價格也持續上揚，近期海邊路30~40年大樓，成交價也有36~37萬元，江炳賞說：「從未見過這麼高的行情，也顯示中古大樓只要屋況佳有景觀，都有可能創新高價。」

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關鍵字：高雄光榮碼頭苓雅區百立陳其邁

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