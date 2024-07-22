房市大多頭！北台灣房仲家數正成長　1區竄升最多成黑馬

▲北台灣5縣市房仲家數正成長，除了受惠近期股市熱錢四溢與新青安外，業者觀察不少房仲二代也積極創業。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

自疫情以來的房市多頭，也反應在產業面，新北市首季不動產經紀業備查家數達1204家，為北部各縣市家數第一。而宜蘭縣房仲家數從2021年188間、上升至238間，增加26.6%居冠。

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根據內政部統計，Q1台北市不動產經紀備查家數1147家、新北市1204家為北部各縣市排名第一，桃園市、基隆市、宜蘭縣Q1家數則分別達1081、96及238家。

▲北台灣5縣市房仲家數正成長，宜蘭縣增加幅度26.6％居冠。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「受惠近期股市熱錢四溢與新青安貸款帶動，房市交易量上漲，致使不動產經紀業者家數明顯成長。」

徐佳馨補充：「房仲業者經營商圈分工逐漸細緻化，且不少房仲二代積極創業，讓年輕店東往外拓店趨勢成長不少。」

▲受惠於高鐵東移、羅東轉運站新站啟用等議題，宜蘭吸引不少雙北退休族青睞。（圖／資料照）

房仲二代展店成為熱潮？不具名房仲表示：「市場熱，現在直接開一間仲介加盟店或許不難，過去都是單店夥伴作戰，現在多流行團戰、空戰，市場上不一定是二代出來展店，已經歷練過的房仲一代也不少。」



值得注意的是，宜蘭縣成長26.6%位居冠軍。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「受惠於高鐵東移、羅東轉運站新站啟用等議題，宜蘭吸引不少雙北退休族青睞，加上區域在地換屋族、剛性需求買盤支撐，市場前景看好情況下，推升房仲家數上漲。」

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