ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市大多頭！北台灣房仲家數正成長　1區竄升最多成黑馬

▲▼信義房屋樹林站前店游榮哲專訪,房仲帶看,房仲介紹,客戶看屋,客戶看房,房仲馬路介紹,房仲馬路帶看。（圖／記者周宸亘攝）

▲北台灣5縣市房仲家數正成長，除了受惠近期股市熱錢四溢與新青安外，業者觀察不少房仲二代也積極創業。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

自疫情以來的房市多頭，也反應在產業面，新北市首季不動產經紀業備查家數達1204家，為北部各縣市家數第一。而宜蘭縣房仲家數從2021年188間、上升至238間，增加26.6%居冠。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

根據內政部統計，Q1台北市不動產經紀備查家數1147家、新北市1204家為北部各縣市排名第一，桃園市、基隆市、宜蘭縣Q1家數則分別達1081、96及238家。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台灣5縣市房仲家數正成長，宜蘭縣增加幅度26.6％居冠。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「受惠近期股市熱錢四溢與新青安貸款帶動，房市交易量上漲，致使不動產經紀業者家數明顯成長。」

徐佳馨補充：「房仲業者經營商圈分工逐漸細緻化，且不少房仲二代積極創業，讓年輕店東往外拓店趨勢成長不少。」

▲▼ 羅東後站 。（圖／記者項瀚攝）

▲受惠於高鐵東移、羅東轉運站新站啟用等議題，宜蘭吸引不少雙北退休族青睞。（圖／資料照）

房仲二代展店成為熱潮？不具名房仲表示：「市場熱，現在直接開一間仲介加盟店或許不難，過去都是單店夥伴作戰，現在多流行團戰、空戰，市場上不一定是二代出來展店，已經歷練過的房仲一代也不少。」

值得注意的是，宜蘭縣成長26.6%位居冠軍。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「受惠於高鐵東移、羅東轉運站新站啟用等議題，宜蘭吸引不少雙北退休族青睞，加上區域在地換屋族、剛性需求買盤支撐，市場前景看好情況下，推升房仲家數上漲。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

關鍵字：房市不動產房仲新北市宜蘭縣住商不動產房仲家數房市買氣大家房屋房仲二代

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市大多頭！北台灣房仲家數正成長　1區竄升最多成黑馬

自疫情以來的房市多頭，也反應在產業面，新北市首季不動產經紀業備查家數達1204家，為北部各縣市家數第一。而宜蘭縣房仲家數從2021年188間、上升至238間，增加26.6%居冠。

44分鐘前

大安區投資公司3.3億買「台中大竹筍」　創樓史次高紀錄

台股加權指數自1月加權指數1萬7千多點至最高點2萬4千，台股狂飆帶旺不動產市場，自股市提款後是否轉進不動產？據實登揭露，台中七期商辦「NTC國家商貿中心」出現3.3億元交易，創下該棟辦公大樓有史以來次高總價，經查買方為年初剛成立的投資公司。

1小時前

豪宅掛紅布條賀「惡鄰喬遷」　意外查出陳其邁也是社區屋主之一

高雄近年房價大漲，不少中古屋主轉手也獲利。亞灣有戶豪宅轉手後，近日社區竟掛出紅色布條慶祝「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，巧的是，該棟也是高雄市長陳其邁在苓雅區的住家「百立海洋帝國」，為屋齡23年的中古社區，今年成交價已逼近5字頭，比有些新案還貴。

2小時前

中部建商超前佈署　5大建商推出4場以上建案

房市買氣噴發，上半年六都建物買賣移轉量年增率創下11年最高紀錄，部分預售個案出現供不應求現象，而中部建商早已超前部署，分區佈局、多點齊發，如大城、惠宇、精銳、國聚等開發商皆有4個以上新案推出。

2小時前

大地震頻發　台北市19%新建案搶攻制震宅市場

台北市近年來的新建案中，有19%強調其「制震宅」特色，這是六都中最高的比例，遠超其他都會區。全向科技房產中心創辦人劉永昌認為，這是市場需求所導致的結果，並與「台灣大地震越來越頻繁」及「台北房價全台最高」等兩大因素有直接關聯。

22小時前

長輩無預警幫繳200萬頭期買高雄房　北漂工程師：壓力突爆棚

高雄高鐵特區鄰近台積電，房價扶搖直上，入手門檻已不低。有網友在網路抱怨，長輩很焦慮房價一直漲，因此先斬後奏，幫他付了200萬元頭期款，買下高鐵特區預售2房，不過原PO在台北工作，沒有到高雄的打算，突如其來的負擔，讓他忍不住上網問該如何是好？

23小時前

衰！過戶了「買家犯詐欺罪」房被扣押　屋主超慘：要繼續還貸

有民眾要賣房子，結果發現房貸自己繳，名字卻是別人的！一名網友近日在網上發文，「賣房子結果房貸自己繳名字是別人的」，直呼當事人是「史上最衰的人」。貼文引來屋主仲介說明，無奈曝「第一次遇到因為買方詐欺其他人，導致房子被扣押的」，話題掀起討論。

23小時前

嘉義市房價飆至5字頭　在地直呼「房價漲瘋了」

嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，嘉義市今年首度出現住宅大樓5字頭房價，達51.4萬元，創區域成交價新高，也已比台積電設廠的嘉義縣房價還高，在地人都直呼：「房價漲瘋了。」

7/21 13:00

6旬翁搬家3500萬賣房！豪宅掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷」：終於解脫

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到壞鄰居可能會帶來一系列負面影響，日前高雄一名60多歲的男子以3500萬元賣掉房子，但令人驚訝的是豪宅門口掛上了紅布條慶祝，全大樓的住戶都在慶祝老翁要搬走。

7/21 11:19

租屋要求修冷氣反被「情勒」　房東：每月要繳很多稅金

租屋處電器有問題，應該找誰處理？一名網友發現租屋內的冷氣壞掉，要求房東修理冷氣，卻被回覆「你要自己請人維修」。他直接搬出租賃契約，房東卻表示「當我運氣好抽到大獎吧」。

7/21 11:06

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

6旬翁3500萬賣房！豪宅掛紅..

南台中2年增1.4萬人　預售屋..

豪宅掛紅布條賀「惡鄰喬遷」　意..

嘉義市房價飆至5字頭　在地直呼..

冷氣開整天媽媽沒生氣！妹子「見..

有請修冷氣　房東：每月繳很多稅..

小港建地每坪12.5萬售「種菜..

分租套房、公用電費該怎麼算？5..

「蓋房的買不起房」水泥工曝殘酷..

不工作狂生孩！媳賴婆家喊「存到..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市大多頭！北台灣房仲家數正成..

大安區投資公司3.3億買「台中..

豪宅掛紅布條賀「惡鄰喬遷」　意..

中部建商超前佈署　5大建商推出..

大地震頻發　台北市19%新建案..

長輩無預警幫繳200萬頭期買高..

過戶了「買家犯詐欺罪」屋主超慘..

嘉義市房價飆至5字頭　在地直呼..

6旬翁3500萬賣房！豪宅掛紅..

有請修冷氣　房東：每月繳很多稅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366