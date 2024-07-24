日立冷氣恐成歷史！不敵3大巨頭夾殺　爆退出家用空調市場

▲日立空調傳出將出售給德國博世，這代表日立將完全退出家用空調市場。（圖／江森自控日立空調官網）

文／林依榕／今周刊

家用空調市場競爭激烈，傳出日本電機大廠日立製作所（Hitachi）將要退出生產的消息，並將旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世(Robert Bosch)。

根據日立4/26財報顯示，2023年含空調事業在內的相關部門，營收年減5%，而日本國內去年整體家用空調出貨量，已經連續第3年萎縮。

大金、三菱來勢洶洶 家用空調賣給德國Bosch

據彭博社22日報導，日立子公司「日立Global Life Solutions（日立GLS）」和美國電機大廠Johnson Controls International（JCI），2015年設立的合資公司「Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning（JCHAC）」。

設立之初，經營團隊本有信心在全球市場中殺出一片紅海，不料在家用空調市場上，大金工業（Daikin）、Panasonic、三菱電機等競爭對手來勢洶洶，競爭相當激烈。

報導中指出，日立傳將退出生產家用空調，並把旗下合資公司JCHAC考慮賣給德國博世（Robert Bosch），而出售JCHAC後，日立仍舊會持續進行使用於資料中心等用途的商用空調事業。

家用空調出貨量連3年萎縮 日立未來路要怎麼走

根據日本冷凍空調工業會（JRAIA）公布統計數據顯示，2023年日本國內家用空調出貨額增加0.7%、7823億日圓，雖然連續第2年成長，但如果是以出貨量來看，萎縮3%、878.4萬台，連續第3年萎縮。

至於日立，從4/26公布財報資料顯示，2023年度（2023年4月～2024年3月）包含空調事業在內的「生活/生態系統部門（日立GLS）」營收年減5%至3,738億日圓，佔日立整體營收（9兆7,287億日圓）比重僅約4%。

因此日立決定將管理資源，集中在其具有優勢且有望成長的業務上，例如鐵路系統和數位化支援等基礎設施相關領域。

另外，在海外家電業務方面，2020年日立和土耳其大型家電公司Arçelik合作，成立合資公司，Archelik 將投資 60%，不過，日立財務長（CFO）加藤友美接受彭博採訪時解釋稱，去年與Archelik的合資公司並未按計劃進行，今年他們正在採取措施進行恢復。

他表示，他的首要任務是重建和加強公司體質，但未來有多種可以選擇的路能走。

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