汽車展示中心成獵地新寵！　北高一口氣2間交易「單間總價7億↑」

▲市區寸土寸金，占地破千坪的大型店面不多，近期高都汽車斥資7億元買下TOYOTA認證中古車展示中心。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區寸土寸金，占地破千坪的大型店面不多，根據實登，上半年高雄一口氣有2間汽車展示中心出現轉手，包括5月有張姓自然人以11.8億元，買下位於楠梓的NISSAN展示中心，近期高都汽車也斥資7億元買下TOYOTA展示中心，在地透露，短期內尚不會開發。

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住商不動產楠梓高大謙行加盟店店長蔡岳霖表示，市中心大型汽車展示中心愈來愈少，一般來說，展示中心甚至比一般大型店面佔地更大，甚至會出現破千坪物件，而且多位於角地，對於有需要大地坪的買家來說，往往是不錯的選擇。

▲NISSAN汽車裕昌右昌營業所5月出現交易紀錄，總金額為11.8億元。（圖／翻攝自Google Maps）

今年上半年，高雄就出現2筆汽車展示中心交易，根據實登，NISSAN汽車裕昌右昌營業所5月出現交易紀錄，位於楠梓區德民路、元昌街口，為地上2樓，地坪1180坪、建坪306坪，總金額為11.8億元，據了解，買家為榮欣建設以張姓自然人名義購入。榮欣建設截至截稿尚未回應。在地仲介透露，NISSAN月租金約35萬元，估計會等租約結束，實際的開發時程不會太快。

▲高雄上半年2間汽車展示中心交易。（ETtoday製表）

蔡岳霖指出，目前高雄市區大塊、方正的土地難找，整合一般透天又曠日費時，類似汽車展示中心這種大型店面，所有權相對簡單，成為建商鎖定的目標，該物件屬住4用地，換算地坪單價約100萬元，加上店面價值後，成交價也屬合理範圍，預估未來新大樓開價也要至少4字頭起跳。

▲民族路沿線有不少汽車銷售中心，具店面集市效益。（圖／記者張雅雲攝）

6月則位於高雄民族一路的TOYOTA認證中古車高都民族所也已出售，賣家為和潤企業，買方就是關係人高都汽車，該物件地坪為1441坪，建坪為963坪，成交價為7億600萬元，換算地價單坪為48萬元。

在地仲介預估，民族路沿線有不少汽車銷售中心，具店面集市效益，買下後應繼續自用，TOYOTA高都民族所雖然為關係人交易，但也符合區域行情，預估TOYOTA月租金約55~65萬元，對照該營業所的售價、及租金水平，至少得自用90年才能賺回房價。

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