台中西區「老破小」平房賣1960萬　一查：7年前就賣破千萬

記者陳筱惠／台中報導

台中市2024年市區交易中，屋齡78年的西區平房在4月出現交易，該物件土地面積30坪、建物面積16坪，卻賣出1960萬元，這間阿嬤級物件換算單價高達130萬元，信義房屋專家分析，此物件具備危老及整合條件。

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▲屋齡78年的西區平房在4月出現交易，該物件土地面積30坪、建物面積16坪，賣出1960萬。（圖／翻攝自Google Maps）

這間位於西區柳川西路二段巷弄內的物件，屋齡78年，從外觀看起來相當老舊，據地籍資料顯示該木作平房的建築面積僅約16坪，屋頂還用鐵皮包覆，看起來相當破舊。

不過查詢該物件歷史交易紀錄，在7年前，2017年時當時屋齡71年的平房，就出現過1330萬元交易，如今身價再提升630萬元，成交總價來到1960萬元，拆算每坪單價130萬元，相當驚人。

▲台中市西區有不少老平房，但常見位於無尾巷弄 。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋西區公益店店長蔡侑臻分析：「該物件位於柳川旁，也在台中教育大學附近，雖是巷弄內但該物件前馬路都有通往主幹道的路徑，與西區其他老平房常見無尾巷相比，條件來得相當好。」

蔡侑臻說：「加上物件土地分區為商業區，周邊屋齡都達到危老重建資格，創價原因不外乎具備整合條件，拆算地價成交在65萬元相當划算，未來相同類型交易將會有增多趨勢。」經查，新的買家為太平區具備建設背景的煌薇建設有限公司。

根據內政部去年第四季公開統計資訊，台中市住宅數量為111萬3792戶，但屋齡30年以上住宅比例占44.06%，因此，近期也不少開發商搶攻都更、危老商機。

▲台中市住宅數量為111萬3792戶，但屋齡30年以上住宅比例占44.06%。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「台中市近年各大重劃區地價高居不下，對建商而言，若有同樣開發成本，倒不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等物件產權單一、面積大、區段好，因此吸引建商大舉進入危老市場。」

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