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新大樓有防水閘門還湧「車道瀑布」？　在地指1原因致災

記者張雅雲／高雄報導

強颱凱米襲台，高雄市超大豪雨狂炸，不少道路全都被泥水淹沒，遍地都是馬路如黃河，連豪宅區都不能倖免，甚至左營有新大樓因持續雨水灌入地下室，住戶擔心汽車泡水直接肉身擋水，場面相當怵目驚心，專家表示，儘管社區有安裝防水閘門，仍有可能水淹地下室。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市超大豪雨狂炸，不少道路全都被泥水淹沒，遍地都是馬路如黃河。（圖／翻攝自記者爆料網）

受到颱風凱米影響，雨彈急炸高雄，不少民眾一早就被風雨聲驚醒，氣象署也不斷發送大雷雨即時訊息，通知民眾多加小心。高雄市區不少重要道路都變「黃河」，連豪宅聚落美術館特區停在馬路邊停車格的機車全都泡水，甚至出現汽車直接拋錨在路上，不少住戶從窗戶拍下馬路淹水狀況上傳至網路，場面怵目驚心。

左營區桃子園路也因大雨不斷，積水沖入新大樓地下室，住戶趕緊在地下道出入口架起防水閘門，但大水瞬間湧入，地下室快速積水，百萬名車也淹到一個輪胎高，住戶急得肉身擋水十分驚險。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲積水沖入新大樓地下室，住戶趕緊在地下道出入口架起防水閘門，但大水瞬間湧入。（圖／翻攝自記者爆料網）

引來不少網友相當疑惑，為何有防水閘門還是擋不住？在地人透露，以前從未淹成這樣，沒想到這次災情這麼慘重，加上該社區為新大樓，水淹社區才放防水閘門，安裝也需要時間，這時已經來不及。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，有些舊大樓還在靠沙包擋水，但是現在一般新大樓都設有防水閘門，通常會淹進地下室的原因就是來不及裝設，因為裝上後汽車無法進出，部分社區不會提早使用，但若遇上大雨瘋狂湧入，雨水衝力太大，臨時安裝閘門擋不住水，才會出現水淹地下室的情況。

或是該區地勢低窪，路段積淹水嚴重，只要淹水滿過防水閘門，也會造成社區地下室進水。謝哲耀建議，一旦雨水湧入，應趕快啟動地下室抽水機，以免名車、水電機房都泡水，因豪雨而造成財產損失。

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關鍵字：高雄市豪宅區大雨防水閘門地下室

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