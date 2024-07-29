「被遺忘的重劃區」3年交易量增131%　最大優勢：還在2字頭

▲桃園客運園區過去被稱為「被遺忘的重劃區」，但近來房市表現大爆發。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

桃園客運園區過去被稱為「被遺忘的重劃區」，但近來房市表現大爆發，3年預售成交量成長131%。房價漲幅則來到27%，但漲了這麼多之後，每坪均價還在30萬元以下，比鄰近的青埔親民許多。

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據實登資料，上半年桃園大園客運園區預售案成交件數高達555件，相較於2022年同期的240件，短短3年時間就激增315件，成長幅度達131.5%、翻了1倍。

價格方面，園客運園區預售屋的平均每坪成交29.1萬元，逼近3字頭，近3年房價漲幅達到27.6%，呈現明顯價量俱揚走勢。

▲近3年桃園大園客運園區預售交易整理。（表／記者項瀚製）

中信房屋桃園航空城加盟店長許惠玲表示，大園客運園區便利的交通條件，除鄰近機場捷運A15、A16站，附近還有國道2號、台61線、台15線，且隨著航城路二段通車，到青埔、航空城的車程也縮短到10-15分鐘。

許惠玲指出，青埔高鐵特區新案房價衝破7字頭天花板，不少建商、民眾將注意力轉移到房價基期較低的大園客運園區，「目前該區新案落在3字頭上下，中古屋房價甚至只要1~2字頭，以2房產品最為熱銷，預售總價落在1100~1200萬元，中古則約600~700萬元。」

許惠玲認為：「未來在清大醫療園區、大園體育園區、大園智慧科技園區等重點建設的加持下，桃園大園客運園區房市交易量能仍有上升空間。」

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，桃園客運園區過去沈寂一段時間，甚至被稱為「被遺忘的重劃區」，初期推案1字頭就買得到，但受到青埔外溢效應，加上自身周邊也有大園工業區、觀音工業區和大型物流業者進駐，就業機會不少，為房市帶來支撐。

畢務潔說：「每坪不到30萬元的房價，在工料雙漲、房價飆漲的這幾年，確實已相當罕見，預期未來開發更加成熟後，房價還有往上攻的空間。」

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