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新北6區成屋房價創新高　永和、新店都見9字頭

▲▼ 創新殿 。（圖／記者項瀚攝）

▲上半年新北6行政區房價創區域新高。（圖為新店「冠德創新殿」／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

上半年新北6行政區房價創區域新高，其中包括中和、永和、汐止、新店、鶯歌。專家表示，這6區可分成2大類，首先是低總小宅買氣受新青安帶動，再來是輕齡大樓結合成熟生活機能，吸引換屋族目光。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

據實價登錄資料，上半年新北出現6行政區成屋、中古大樓，單價創下區域新高，其中最高價的是新店「冠德創新殿」奪下，每坪95.5萬元，過去本站曾出過報導，該戶前手買進5個月後，每坪就加價6萬元出售，但該屋主也砸了不少裝潢成本進去。

價格第二高的是永和區「朗廂」，15.4坪的2房以總價1398萬元交易，單價90.6萬元，創下永和區住宅大樓單價新高，也是永和首度出現成屋站上9字頭。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲上半年新北市6區房價創區域新高。（表／記者項瀚製）

台灣房屋永和加盟店東莊威玲表示，永和發展得早，區內老屋多，低總價新成屋屬稀有產品，帶看率和買方出價意願高，本次創價的「朗廂」屋齡5年，近年並無交易，該物件備註有夾層空間，實用空間大。

莊威玲說，目前該社區出租行情在每月2.5~2.8萬元間，換算租金投報率可達2.2~2.4%左右，符合置產標準，若物件又有完整裝潢，更能吸引買方高價購入。

再來是中和「美麗永安2」，每坪89.6萬元，也是小宅格局權狀約14坪，成交總價1275萬元。東森房屋中和四號公園店店長洪鈞昊表示，該社區雖然為中和門牌，但屬捷運景安站共構宅，地段位置精華，鄰近四號公園，附近預售小案每坪最高已達9字頭，若共構宅屋況維持不錯，又是小坪數，以低總價作為評估點，每坪逼近90萬元也不奇怪。

另外，新北蛋黃區的汐止區中古屋首度站上7字頭，樹林逼近6字頭，鶯歌也有每坪48.4萬元表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新北這6個創區域新高單價的社區，分成2大類型，首先「低總小宅」受新青安貸款激勵，總價1200萬元左右的小宅，最受到買方青睞，造成低總價小宅產品搶手。

第二，輕屋齡或剛完工交屋的「輕齡新大樓」屋況好公設新，結合成熟生活機能，頗能吸引換屋族目光，往往也容易創下區域高價，甚至出現搶買、秒殺的案例。

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