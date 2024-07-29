買車、買房一次滿足　高雄3280萬透天「送賓士」引熱議

▲高雄後驛商圈有屋主釋出1間地上5樓透天，開價3280萬元，買房就送超低里程賓士車1輛。（圖／高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋）

記者張雅雲／高雄報導

存了一桶金，有人會在先買車還是先買房之間糾結，現在可以一次就擁有。高雄後驛商圈有屋主釋出1間地上5樓透天，開價3280萬元，買房就送超低里程賓士車1輛，不要賓士車價格還可再談，引來不少民眾關注。信義房屋專家建議，購屋前應先確認賓士價值。

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原PO在臉書社團《高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋》PO文求售，要賣的是位於後驛商圈的1棟5層樓透天，屋齡19年，地坪20坪、建坪52坪。

▲買房直接送車，車子、房子一次到位，吸引不少民眾目光。（圖／翻攝自Facebook／高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售）

從物件的照片看，該屋室內含裝潢，並強調免整理一卡皮箱入住，走路10分鐘可到捷運後驛站，開價3280萬元。特別的是，該物件強調買屋送超低里程賓士，若不要賓士車，房價還可再談，買房直接送車，車子、房子一次到位，吸引不少民眾目光。

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，熱河路、吉林路沿線商家林立，外食選擇多，交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄新車站，隨新站發展逐漸成形，愈來愈受到矚目，近年是高雄購屋熱區。

▲後驛離豪宅聚落農16也不遠，同樣享有百貨、捷運、商圈、醫療等機能。（圖／記者張雅雲攝）

中古房市以透天住家為主，屋齡多為40年以上，地坪約20坪，總價1200~1400萬元，可當店面的透天店住，總價2000~2600萬元，不過透天產品供給量相當稀少，價格合理一有釋出就馬上被秒殺。

信義房屋高三區協理周清源指出，購屋贈送家具、家電、提貨券等促銷方式很常見，民眾購屋前應先確認賓士價值與車況，因為這些贈品價值很有可能包含在總價裡。

若是不要賓士車，雖說有折讓在房價的變相降價，不過羊毛仍舊是出在羊身上。此外，民眾須留意送的品項可能並非買家所需，優惠效果也有限。

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