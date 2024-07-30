台中妹調職想買南部凶宅　在地：貴到鬼託夢「不要買」

記者張雅雲／高雄報導

凶宅有人避之惟恐不及，台中卻有正妹在臉書PO文主動想買凶宅，自曝她被公司調職到台南任職，所以想找台南、高雄的事故屋，可接受市價6~7折，公寓、大樓、透天都可以，沒想到引來網友直言，「房價比鬼凶，鬼都會托夢給你叫你不要買。」

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▲有正妹在臉書PO文主動想買凶宅，自曝她被公司調職到台南任職，所以想找台南、高雄的事故屋。（示意圖／記者張雅雲攝）

臉書粉專「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」有台中正妹PO文想買南部凶宅，透露公司打算把她調到台南任職，所以想找台南、高雄的事故屋，市價6~7折的公寓、大樓、透天都可以。

PO文一出，連路過網友都留言發問「請教美女為何不怕凶宅？」原PO表示「誠心在拜拜，我相信我沒害他，他不會害我。」引來眾多網友勸退，「買凶宅10個有9個半不是自住、而且現在只有死1次的凶宅通常只有9折而已、連續死的那種才有可能6~7折。」、「現在價格很亂，比最兇的凶宅還貴，鬼都會托夢給你，叫你不要買那一種。」

▲原PO表示「誠心在拜拜，我相信我沒害他，他不會害我。」（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進）

也有房仲分享自身經歷，他表示，當房仲多年看過幾戶凶宅，有的還有住人，進去的感覺就是不舒服，還是住正常的房子好。也有網友認為「信者恆信，不信者就算住在墓園內也無感，畢竟自我催眠心理作用大，便宜舒適生活機能方便最實際。」

近期全台房價高漲，不少南部人多認為凶宅房價貴到比鬼還兇，高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，這也要看凶宅產品、發生時間、非自然死亡原因。

像是店面、辦公產品或是發生時間久遠，比較容易以7~8折成交，若是剛發生或是住家、兇殺等，民眾多會受心理因素影響，低於5折較易成交。

近期也有凶宅屋主開價接近市價，鄭啟峰透露，這類多是屋主的期待值，跟市場行情不符合，也有遇過凶宅一賣就是快10年，開價太高沒有成交。

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