新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友前陣子家裡新裝變頻冷氣，怎料吹了一個禮拜，都覺得不涼，甚至調到25度、吹5個小時，室內溫度仍維持在30、31度，讓他不解又傻眼。對此，內行揪出關鍵原因；事實上台電也曾宣導過，冷氣室外機需要足夠的散熱空間，若無法正常散熱，不僅影響冷房效果，也非常耗電。

網友日前在論壇mobile01提到，最近在客廳裝了台一級的變頻窗型冷氣，結果吹了一個禮拜，發現很不涼；當初安裝的師傅有提醒，陽台這樣散熱可能會不好，於是他後來加裝一台抽氣扇，但依舊沒有改善。

原PO無奈表示，「我開25度、吹了5個小時，室內溫度還是在30、31度，根本不會涼，出風口的溫度也不是很冷，需要找原廠看看？畢竟是新買的...該不會買到機王吧？」

▲冷氣室外機散熱不良時，不易冷又耗電。（圖／翻攝自臉書／台電電力粉絲團）

對此，就有內行提醒，冷氣排風不能對玻璃窗，跟紗窗調換位置，會有差一些，但把熱氣排到陽台內，熱氣會在整個陽台內循環，不會排出，所以裝排風扇效果有限，還有紗窗越密越難通風，以上兩點沒改善，就先把紗窗打開試試，若仍無解應該是溫控機板已燒毀。

事實上，「台電電力粉絲團」之前就曾宣導過，當室外機的散熱空間不足，室外機會無法正常散熱，熱氣出不去而無冷風吹出時，就會影響冷房效果也很耗電，所以分離式冷氣的室外機最好安裝在通風良好之處，不要塞在狹小空間內，且散熱方向的前方不要有遮蔽物，最後周圍也不要堆放其他物品。