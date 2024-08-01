「子瑜加持」豪宅建商再出手　2.1億入手岡山土地創價

▲岡山市中心區段發展性佳，且岡山民眾的消費力道也高，吸引建商搶進獵地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報

南韓女團「TWICE」成員周子瑜去年2月在高雄置產，豪砸上億元買下高雄豪宅，該建商今年轉往岡山再獵地，6月以2.1億元入手岡山市區土地，面積665坪，為今年岡山土地成交最高總價，雄崗建設證實，預計推15樓大樓，將採先建後售，外界估未來開價站上4字頭。

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該地位於岡山區忠誠街近成功路口，面積665坪，總價約2.1億元，換算單價33萬元，為今年岡山土地成交最高總價。

雄崗建設經理林濰指出，該地位於忠誠街、近成功路口，屬於岡山市中心，生活機能相當便利，看好該區段發展性，且岡山民眾的消費力道也高，因此決定出手購地，預計採先建後售，將規劃地上15樓首購大樓，詳細內容還在規劃中。市場人士指出，未來開價也要40萬元起跳。

▲忠誠街以往推案多以雙車別墅為主，近年建商開始轉推大樓。（圖／翻攝自Google Maps）

今年以來高雄岡山房市表現熱絡，根據實登，岡山市區、87期重劃區的大樓預售案，成交價已經來到每坪40萬元，吸引相當多建商到岡山積極獵地，更不乏外地或上市櫃建商。

永慶不動產高岡山站前加盟店專案經理吳凱文表示，忠誠街以往推案多以雙車別墅為主，總價3000多萬元起跳，為傳統岡山富人區，目前忠誠街住宅用地開價已落在55萬元上下，雄崗入手該地因為有含部分市場用地，因此單價相對較低，也算符合區域行情。

而岡山近年因地價飆漲，建商開始從透天案轉往大樓推案，加上岡山本身的螺絲工業發達，不少中小企業主，口袋深購屋能力強，吳凱文說：「近年又有台積電設廠、S廊帶加持，科技產業陸續進駐S廊帶沿線科學園區後，也帶動北高原本的蛋白區房、地價出現飆漲。」

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