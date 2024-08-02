換變頻冷氣「電費還是貴」　3原因超重要！台電：能省電10%

▲定期清洗冷氣濾網，可省電10%超有感。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了省電，許多人會改裝變頻冷氣，但若發現電費沒比較便宜的話，就要確認家中3狀況，首先是「冷氣噸數夠不夠」，如果西曬房就要再更大一點的噸數才行；2至3周要清洗濾網，可省電10%；減少開開關關之外，變頻冷氣吹8小時跟吹整天，「當然是只吹8小時比較省電！」

台電粉專《台電電力粉絲團》指出，炎炎夏日，開冷氣時間越來越長，因此不少人認為改裝變頻冷氣就「一定省電」，但結果不是絕對的。對此，粉專建議先檢查3件事更重要，包括「冷氣的噸數是否適宜」、「有無定期清潔保養」、「冷氣使用時間長短」。

首先冷氣噸數部分，粉專曝一個簡單的估算方法，「依照室內坪數*0.15，就是剛好的冷氣噸數」，以10坪的客廳為例，10X0.15=1.5，可以選購1.5噸的冷氣。

值得注意的是，如果是複合型空間，比如房間西曬或是窗戶比較大面的空間，建議要再選擇大一點的噸數才行。

第二，冷氣要做好定期清潔保養，粉專說，每2至3周定期清潔冷氣濾網，可省電10%，即使變頻冷氣比較省電，也別忘記定期清潔保養的重要性。

第三，關於吹冷氣時間長短，粉專說明，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。

雖然變頻冷氣較省電，但粉專仍強調，使用時間長短還是有差，變頻冷氣吹8小時跟吹整天，「當然是只吹8小時比較省電！」

最後，粉專提到，民眾如果發現裝了變頻冷氣，電費還是沒很省，除了可以檢查冷氣的噸數是否合宜，使用冷氣的習慣也很重要，「定期清潔」、「長時間不在家時還是要關冷氣」。