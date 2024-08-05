馬祖也蓋社宅！　「規劃60戶」預計2028年完工

▲馬祖社宅北竿好室基地位置位於北竿體育場旁邊，距離機場只有450公尺。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心於連江縣推動社會住宅，首案「北竿好室」社會住宅統包工程，預計於2028年竣工，未來預計提供60戶社會住宅。

「北竿好室」位於北竿鄉環島東路旁，距離北竿機場僅450公尺，東側隔環島東路與北竿綜合體育場相鄰，南側鄰北竿鄉公所；步行6分鐘可抵達塘岐國民小學、北竿鄉綜合社會福利館以及馬鼻灣濱海公園，就學、休憩都很便利。「北竿好室」也規劃留設綠帶及戶外開放空間，提供附近鄰里共享使用。

▼北竿好室預計將提供60戶住宅需求。（圖／國家住都中心）

事實上，「北竿好室」為馬祖首案社宅，不過先前住都中心已經先後於澎湖、金門規劃推動數案社會住宅，分別是澎湖縣提供78戶住宅需求的「文學好室」，已經在2023年開工，預計將於2026年完工；金門縣亦有規劃「金湖安居」，預計會提供225戶住宅需求，其中包含套房型148戶、二房型53戶、三房型24戶。

另外，值得一提的是，連江縣除了北竿鄉的「北竿好室」外，還有另一案「南竿好室」位於南竿鄉，根據住都中心的資料顯示基地面積為9978.17平方公尺，其餘包括戶數與房型都仍在規劃當中。