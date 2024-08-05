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新青安上路1周年　4成民眾打槍1優惠政策

▲看屋,帶看,買房,房仲。（圖／記者項瀚攝）

▲新青安上路1周年，66%民眾認為有助減輕年輕人負擔。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

新青安上路1周年，66%民眾認為有助減輕年輕人負擔，其中南部地區、20-30歲族群的認同度最高。另外觀察新青安的各項措施，民眾認為「貸款年限延長至40年」的必要性最低，近4成民認為沒必要，而覺得有必要的比例也不超過5成。

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新青安政策自2023年8月開始實行，中華民國房仲全聯會進行民調，顯示66.2%民眾認為，政策有助於減輕年輕人購屋負擔，其中南部地區認同度更高達71.6%。

另外，57.0%民眾希望政府將新青安列為常態性政策，其中更以20~30歲的民眾的64.6%為最高，突顯年輕世代對購屋補貼的強烈需求。而對於6月底政府提出的新青安精進方案，民眾支持度高達8成。

而對於新青安各項措施，普遍受到民眾認同，但其中「貸款年限延長至40年」的必要性最低，有38.5%的民眾認為沒必要，而認為有必要的比例也不超過5成。

房仲全聯會據4月資料調查，僅約有20%會使用40年優惠房貸，低於30年（31.1%）、20年以下（27.1%），畢竟40年房貸要繳交的利息總額很可觀，在房貸壓力及利息支出的權衡下，30年房貸顯然已足矣。

▲▼ 。（圖／房仲全聯會提供）

▲新青安各項優惠政策的必要性調查 。（圖／房仲全聯會提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這樣的統計結果是可預期的，若以新青安貸好貸滿的1000萬元試算，在不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，反觀30年利息411萬元、20年利息280萬元。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，新青安絕對是購屋幫手，而不是兇手，如果將助長投資熱潮、房價上漲歸咎於新青安，顯然過於沉重，「興利防弊本是一體，只要利多於弊，政策就有持續推廣的價值，更何況有將近6成民意，希望新青安成為常態性政策。」

網路地產王總經理陳韻如表示，本次調查另一個重點是「購屋意願回升」，其中20~30歲較4月份增加10.4%、31~40歲增加14.2%、41~50歲增加3%、51歲以上增加7.7%，顯示購屋主流消費群購屋意願，較4月份明顯回升。

陳韻如說，高房價顯然並未勸退買方，主流買方把握在有效期限內購屋的優惠， 7月房市買氣呈現”年月雙漲”現象，預計在2025年7月底新青安屆滿前，買氣仍會維持滿檔。

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