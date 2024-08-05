「凱米最慘受災戶」泡水吵翻天　31年老社區均價每坪21萬元

▲三民區「日安地球」地下3層樓停車場全被大水淹沒，社區居民和保全公司為了淹水責任歸屬爭議，到現在還吵得不可開交。（圖／記者吳世龍攝）

記者張雅雲／高雄報導

凱米颱風大雨狂炸高雄，不少大樓地下停車場大淹水，其中，三民區「日安地球」地下3層樓停車場全被大水淹沒，不但住戶停放的車輛慘變泡水車，並因配電室位於地下室，連續停電多天，堪稱最慘受災戶，根據實登，該棟大樓屋齡31年，房價還有1字頭。

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台電透露，凱米颱風造成停電後積極搶修，不過「日安地球」地下室屬於5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，以地下一樓3米高計算，淹水量約6000立方公尺，差不多等於淹3萬個浴缸雨量。

不但地下1~3樓停放的汽、機車全成泡水車，地下室配電室也因泡水，抽水花了3天3夜，造成社區及周邊大樓停電多天，堪稱最慘受災戶，社區居民和保全公司為淹水責任歸屬爭議，到現在還吵得不可開交。

該棟大樓位於三民區德山街，屬於建工商圈，屋齡31年，為地上18樓，共281戶，建工路沿線商店林立，生活機能發達，吸引不少自住客購屋。

▲颱風造成該大樓地下1~3樓停放的汽、機車全成泡水車，地下室配電室也因泡水，社區停電多天。（圖／記者吳世龍攝）

根據實登揭露，該社區今年僅3筆交易，成交單價介於15.5~22萬元，不過在地仲介透露，若拆算停車位價格，中樓層戶別單價達26.2萬元，創該社區新高，近1年成交均價約21萬元，目前銷售中大樓開價多介於24~27萬元。

高雄市仲介公會理事張政德表示，該區生活機能便利，又有輕軌設立，聯外交通相當便利，學區為民族國小、雙語正興國中，也有不少家長為了搶設籍入手學區宅。新案成交價已出現4字頭價格，區域主力20~30年價格約為20~22萬元，30~40年約為17~19萬元。

在地仲介透露，該社區因地段佳，加上近年台積電效應，屋主大多惜售，去年也僅6筆交易紀錄，成交價為18~22萬元，目前銷售中物件，因心理因素影響，買家多期待房價下跌，與賣家預期價格出現落差，預估會拉長交易時間。

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