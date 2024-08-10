新青安副作用+股災　李同榮提房市3大嚴重後果

▲房市趨勢專家李同榮警告，「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

傳各大銀行不動產放貸趨近滿水位，加上近期股災來襲等利空因素，房市趨勢專家李同榮警告，將引發銀行房貸大風暴，政府若不重視，將會產生3大嚴重後果，分別是搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮、觸發小型建商倒閉風潮。

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房市趨勢專家李同榮認為，政策造就不少青年置產成家，但也引發不少假性需求，短期內供需失衡，以致更拉高已經到頂房價，助漲市場投機氛圍，而年輕人所獲利息補貼金額卻根本遠不及被拉高的房價，政策一得兩失，可謂弊大於利。

李同榮認為，新青安貸款專案後遺症越演越烈，房貸餘額創新高，銀行體系放款餘額受《銀行法》72-2條的天條限制，各大銀行不動產放貸趨近滿水位，因貸款延誤引發糾紛四起。另外，日前亞洲股市在日股領跌下幾乎集體崩盤，台股半個多月來重挫18.8%，對市場資金流動性產生嚴重影響。

▲近年購置住宅、建築融資貸款餘額走勢 。（圖／吉家網提供）

李同榮進一步提出警告，「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴，政府若不重視，將會產生3大嚴重後果，分別是搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮、觸發小型建商倒閉風潮。

首先搶貸亂象越演越烈，李同榮指出，目前銀行不動產放貸平均水位高達27～28%，滿水位的銀行開始暫停收件，未滿水位銀行採取選擇性放貸，先照顧大客戶，再挑有實力且高利率客戶，至於小咖建商與弱勢購屋民眾則需排隊待審、或排隊待撥，造成扶強不扶弱的市場亂象。

李同榮說：「最後排擠的仍然是後段班的新青安與購屋弱勢，他們不但房價買的比人貴，利率也可能比人高，未來數月勢必影響整體購屋意願與信心，進而影響到交易量與房價。」

第二房貸糾紛層出不窮，李同榮認為，預售市場即將交屋的購屋者，現在可能面臨建商分戶貸款成數不足、或因貸款困難延誤交屋以及利率偏高的窘境，這將造成因房貸問題引發違約糾紛的案件層出不窮。

第三觸發小型建商倒閉風潮，李同榮說，自從央行祭出請領建照18個月限期開工，加上土建融多次限貸措施，加上銀行房貸滿水位風暴影響，目前的中小建商土建融貸款越來越困難，「可能在房價反轉時造成小型建商周轉不靈的倒閉風潮，並打擊到購屋者信心，對房市未來走勢相當不利。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，這波股市下殺，不僅是部分購屋人自備款可能受損，銀行房貸趨緊也可能影響房貸成數與利率，銀行可能會更挑客戶放款，或者要爭取到地板價的難度都會增加，建議民眾購屋時應該先確認好房貸條件。

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