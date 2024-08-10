ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新青安副作用+股災　李同榮提房市3大嚴重後果

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲房市趨勢專家李同榮警告，「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

傳各大銀行不動產放貸趨近滿水位，加上近期股災來襲等利空因素，房市趨勢專家李同榮警告，將引發銀行房貸大風暴，政府若不重視，將會產生3大嚴重後果，分別是搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮、觸發小型建商倒閉風潮。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

房市趨勢專家李同榮認為，政策造就不少青年置產成家，但也引發不少假性需求，短期內供需失衡，以致更拉高已經到頂房價，助漲市場投機氛圍，而年輕人所獲利息補貼金額卻根本遠不及被拉高的房價，政策一得兩失，可謂弊大於利。

李同榮認為，新青安貸款專案後遺症越演越烈，房貸餘額創新高，銀行體系放款餘額受《銀行法》72-2條的天條限制，各大銀行不動產放貸趨近滿水位，因貸款延誤引發糾紛四起。另外，日前亞洲股市在日股領跌下幾乎集體崩盤，台股半個多月來重挫18.8%，對市場資金流動性產生嚴重影響。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年購置住宅、建築融資貸款餘額走勢 。（圖／吉家網提供）

李同榮進一步提出警告，「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴，政府若不重視，將會產生3大嚴重後果，分別是搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮、觸發小型建商倒閉風潮。

首先搶貸亂象越演越烈，李同榮指出，目前銀行不動產放貸平均水位高達27～28%，滿水位的銀行開始暫停收件，未滿水位銀行採取選擇性放貸，先照顧大客戶，再挑有實力且高利率客戶，至於小咖建商與弱勢購屋民眾則需排隊待審、或排隊待撥，造成扶強不扶弱的市場亂象。

李同榮說：「最後排擠的仍然是後段班的新青安與購屋弱勢，他們不但房價買的比人貴，利率也可能比人高，未來數月勢必影響整體購屋意願與信心，進而影響到交易量與房價。」

第二房貸糾紛層出不窮，李同榮認為，預售市場即將交屋的購屋者，現在可能面臨建商分戶貸款成數不足、或因貸款困難延誤交屋以及利率偏高的窘境，這將造成因房貸問題引發違約糾紛的案件層出不窮。

第三觸發小型建商倒閉風潮，李同榮說，自從央行祭出請領建照18個月限期開工，加上土建融多次限貸措施，加上銀行房貸滿水位風暴影響，目前的中小建商土建融貸款越來越困難，「可能在房價反轉時造成小型建商周轉不靈的倒閉風潮，並打擊到購屋者信心，對房市未來走勢相當不利。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，這波股市下殺，不僅是部分購屋人自備款可能受損，銀行房貸趨緊也可能影響房貸成數與利率，銀行可能會更挑客戶放款，或者要爭取到地板價的難度都會增加，建議民眾購屋時應該先確認好房貸條件。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：新青安股災房市貸款餘額李同榮信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上半年新北10大熱銷案　僅剩1案還有3字頭甜甜價

上半年全台瘋買房，房仲集團根據實價登錄統計上半年新北市10大熱銷案，三重區「都廳大院2」與中和區「META PARK」交易量均突破400件，高居1、2名，前10名中單價5字頭以上占9席，唯一3字頭房價僅剩淡水區「台北灣銀河」價格最親民，擠入熱銷榜第3名。

4小時前

新青安副作用+股災　李同榮提房市3大嚴重後果

傳各大銀行不動產放貸趨近滿水位，加上近期股災來襲等利空因素，房市趨勢專家李同榮警告，將引發銀行房貸大風暴，政府若不重視，將會產生3大嚴重後果，分別是搶貸亂象越演越烈、房貸糾紛層出不窮、觸發小型建商倒閉風潮。

6小時前

「管理費餘額7000萬」他看房嚇到！　內行曝真相：還不夠用

通常住在社區大樓都要繳納管理費，以支付大樓設施、電梯保養等費用，有網友表示，最近在看房時發現，某間中古社區的管理費餘額竟然高達7000萬元，想知道這麼多錢該怎麼使用？對此，有網友指出，管理費不只用在日常的維修和整理，還包括一些大型的維修項目，如換電梯、整理外牆磁磚等。

8小時前

中捷橘線審查通過　交會站點新案驚見成交「均7字頭」

台中軌道經濟持續發酵，第三條捷運橘線近日可行性計畫通過。位於橘、綠線交會的「文心中清站」，「理仁泰舍」新案均價突破7字頭，最高單價來到74.4萬元。信義房屋專家分析，文心中清站周邊，商圈成熟，周邊土地供給少，近幾年建商可說是一地難求。

8小時前

怕浪費空間！買房要選「2衛還是1衛？」　網秒答：屎在滾時就知道

買房要選1衛還是2衛？近日有網友發文表示，他在看房時，發現通常會配1衛和2衛，對於前者，他擔心會有搶廁所的問題，至於後者，又怕太浪費空間，因此想知道買房時應該怎麼選？對此，信義房屋專家認為不用想太多，怎麼選還是取決於自身需求。

9小時前

陳傑鳴／北市逾7成危老都更小基地　4大問題需留意

近年台北市危老都更相當火熱，統計到上半年，北市已核准高達942件危老改建案。而觀察已核准的案件可發現，有70.6%、超過7成基地面積在200坪內，甚至基地面積小於100坪的件數還有340件、佔36.1%為最大宗。

10小時前

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正牌二店進軍新崛江愛迪達

擁百萬粉絲的YouTuber「儒哥」斥資千萬元創立夾娃娃機店「青菜樂園」，竟出現高度相似的「蔬菜樂園」，兩家店鬧得沸沸揚揚。據了解，「青菜樂園」二店10月即將開幕，位於新堀江愛迪達舊址，信義房屋專家表示，新堀江屋主願調降，近期大型店面空置率降低。

12小時前

Energy高雄巨蛋開唱「飯店價格漲5倍」　業者：將更正金額

男團Energy日前結束台北小巨蛋演唱會，將於9月7日、8日在高雄巨蛋開唱，然而有民眾卻發現，飯店的價格竟飆漲近5倍，直呼「高雄真的發大財」。對此，飯店業者表示，後台的設定沒有問題，目前也沒有客人下訂，將會更正訂房網站的金額。

23小時前

萬人關注！舊金山3房宅房價不到1600萬夯爆　2053年才能入住

美國舊金山房價高昂，但當地一棟3房2衛的住宅吸引上萬名網友關注，因為房價只要48.8萬美元（約新台幣1588萬元），價格低得驚人。只不過這筆房屋交易有一點必須注意，那就是買家可能要等到2053年才能搬入。

8/9 20:28

鳳山社宅+1！勝利安居C公開招標　供1150戶

高雄鳳山社宅又要+1！國家住宅及都市更新中心在高雄推出的「勝利安居C」日前公開招標，預計完工時間會是118年，將再為高雄提供超過千戶的社會住宅讓民眾申請入住，招標截止時間到9月9日。

8/9 19:31

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他傻「新冷氣掛掉」　窗型卻吹不..

房客牆壁打洞欠租欠水電　房東崩..

「管理費餘額7000萬」他看房..

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正..

她問租屋處「要買洗衣機嗎」　眾..

Energy高雄巨蛋開唱　飯店..

買房要選2衛還是1衛？　網秒答

七期小豪宅863萬破盤價法拍　..

軌道經濟引爆沙鹿戰場　雙軌交匯..

汐止千坪「雜草商場」終有新動作..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上半年新北10大熱銷案　僅剩..

新青安副作用+股災　李同榮提房..

「管理費餘額7000萬」他看房..

中捷橘線審查通過　交會站點新案..

買房要選2衛還是1衛？　網秒答

陳傑鳴／北市逾7成危老都更小基..

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正..

Energy高雄巨蛋開唱　飯店..

萬人關注！美國3房宅房價不到1..

鳳山社宅+1！　公開招標供11..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366