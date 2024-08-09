3大咖建商「準接班人」儲備多年　他私下與李洋是球友

▲國內不少指標建商二代已頗有「準接班人」態勢 。（圖為長虹建設董事長李文造父子／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國內不少指標建商二代已頗有「準接班人」態勢，包括長虹、愛山林、達麗二代分別是李耀中、祝藝、謝岱杰，他們都在集團歷練多年，並擔任要職，在集團的公開活動中，也都能見到他們的身影。

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國內不少上市櫃建商正式啟動二代接班，近年新上任的董事長包括：三圓建設王雅麟、力麒建設郭濟綱、亞昕國際姚政岳、信義房屋周耕宇等等。

此外，不少建商二代已頗有「準接班人」態勢，國內較具有指標性，去年營收達80億元以上的上市櫃建商，包括長虹、愛山林、達麗的二代都在集團歷練多年，在集團的公開活動中，也都能見到他們的身影。

首先，長虹建設董事長李文造的長子李耀中，59年次，目前擔任公司總經理，在長虹各種公開活動中，都能見到他與父親一同出現。值得一提的是，李耀中擁傲人學歷，台灣大學土木工程系畢業後，赴美國加州攻讀柏克萊大學結構與營建管理雙碩士，更拿到美國普渡大學營建管理博士，是台灣房產界少見的博士級二代。

在忙碌的工作之餘，李耀中也熱愛羽球運動，小時候就是羽球校隊的他，先前透露，到現在禮拜天都還會到山上打球，並與男雙奧運雙金牌李洋及其父親相當熟識，經常聚在一起打球。

▲愛山林董事長祝文宇的獨子祝藝，擁美國美利堅大學經濟學位。（圖／記者項瀚攝）

再來是愛山林董事長祝文宇的獨子祝藝，擁美國美利堅大學經濟學位，雖然年僅約33歲，但在集團搭任董事重任，今年股東會上也是由他來報告建設事業規劃，對公司業務的掌握度高。值得一提的是，祝藝酷愛電玩，把興趣與事業結合，製做出多款熱門遊戲，目前也是甲山林娛樂公司董事長。

另外，達麗建設董事長的長子謝岱杰，今年40歲，目前搭任集團旗下達麗米樂開發董事長，由於達麗集團經營事業多元，商場部分的經營重任由謝岱杰負責，之前還一手打造「岡山樂購廣場」，受業界肯定，此外在建設事業也積極參與，並擁加拿大多倫多大學電機學位，也適時為集團在營造機電端做出巨大貢獻。

▲達麗建設董事長的長子謝岱杰，今年40歲，目前搭任集團旗下達麗米樂開發董事長。（圖／ET資料照）

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