Energy高雄巨蛋開唱「飯店價格漲5倍」　業者：將更正金額

▲ Energy將前往高雄巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

男團Energy日前結束台北小巨蛋舉的演唱會，將於9月7日、8日在高雄巨蛋開唱，然而有民眾卻發現，飯店的價格竟飆漲近5倍，直呼「高雄真的發大財」。對此，飯店業者表示，後台的設定沒有問題，目前也沒有客人下訂，將會更正訂房網站的金額。

據悉，9月7日、9月8日的周末，分別有Energy在高雄巨蛋、火星人布魯諾在高雄世運主場館開唱。有民眾發現，平時周末2039元的飯店，竟在這9月7日、9月8日兩天飆漲到9941元，超出申報價格4000至9000元的範圍。

有網友看到漲價亂象後發文表示，「你們這些業者也行行好，有這麼缺嗎？什麼品質就什麼價格，4倍快5倍，你們真的敢賣，高雄市真的發大財」。

對此，飯店業者表示，該價格並非飯店方誤植，目前系統設定都正常，將會確認為何前台出現這麼高的金額，同時更正訂房網站的金額；另外，尚未有顧客訂房，若有將會第一時間處理。

過去英國天團Coldplay到高雄開演唱會時，有許多飯店就因價格高於備查房價而遭開罰。

觀光局當時指出，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法規定，旅館業應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若向旅客收取高於備查的房價，依據《發展觀光條例》規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

觀光局呼籲旅宿業者訂定合理的備查房價，切勿任意哄抬售價，違者將依法裁罰，決不寬貸，並期許業者自律、共同維護旅宿市場秩序，建立起本市旅宿高品質聲譽，讓旅客可以持續回流，來高雄暢遊。