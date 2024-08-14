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「全台最貴凶宅」隔壁戶交易　前屋主大賺千萬出場

記者項瀚／台北報導

被稱為「全台最貴凶宅」的內湖五期豪宅「元大之星」11樓戶，2年前以5318萬元法拍成交，約為市價6折。然而，最新實價揭露，同樓層戶以8500萬元交易，換算單價97.7萬元創近年新高，前屋主帳面獲利1381萬元，行情不受影響。

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▲▼內湖五期豪宅「元大之星」，5樓戶6月以總價6980萬元成交。（圖／記者賴志昶攝）

▲被稱為「全台最貴凶宅」的內湖五期豪宅「元大之星」11樓戶，2年前以5318萬元法拍成交。（圖／ET資料照）

內湖豪宅「元大之星」11樓戶過去被法院查封，且債務人妻子於屋內輕生，該屋也淪為「最貴凶宅」，該屋權狀111坪，2022年一拍底價8811萬元流標，一直到四拍才拍定，底價4514萬元，最後由1名投資客加價804萬元，溢率達17.8％，以總價5318萬元標下。

事實上，「元大之星」過去也因由知名主持人購入而聲名大噪，現都已出售獲利，包括財經主持人謝金河2021年時，2樓兩戶以1億4950萬元交易，持有9年帳面獲利2406萬元，另外于美人2017年出脫頂樓戶，帳面獲利達5748萬元，

然而，最新實價揭露，「元大之星」睽違2年再次出現買賣交易，與凶宅戶同一樓層的11樓戶以8500萬元交易，權狀101坪，拆算單價97.7萬元，為該社區近年新高價，前屋主持有11年多，大賺1381萬元，行情似乎不受影響。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，凶宅戶換算成交單價約55萬元，為市價行情6折，符合市場對凶宅5~6折的認知，而本次隔壁戶以每坪97.7萬元交易，則認為可以理解，「因為凶宅對房價的影響，即便是高價住宅，基本上也只會針對非自然身故的那戶，除非是這個社區發生『多起』事故，才會影響整體社區行情。」

▲▼內湖五期新富街「遠雄三名園」。（圖／記者黃靖惠攝）

▲內湖五期近1年成交均價已來到百萬水準。（圖／ET資料照）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示，「元大之星」2~3年前成交單價多落在86~89萬元，而本次交易為中高樓層，且這兩年房價仍呈上漲趨勢，每坪增加10萬元出頭符合行情，事實上該區近1年成交均價已來到百萬水準，坪數不要太大的新建案，例如「國泰蒔美」甚至來到120萬元水準。

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關鍵字：凶宅內湖最貴凶宅豪宅謝金河脫手法拍寬頻房訊東森房屋

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