中捷綠線旅運量年增29% 　5站成建商最大戰場

▲捷運綠線運量節節上升，高人流量成為區域房市的強力支撐，更吸引指標性建商插旗推案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線自2021年通車以來，旅運量節節攀升，根據交通局統計資料顯示，今年上半年旅運量達到785萬3296人次，相較去年同期增加了176萬4101人，增幅達29%。其中五大站體建商紛紛插旗。尤其南台中市場更加激烈。

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進一步觀察6月捷運綠線各站日平均進出量，以高鐵台中站1萬5820人次、市政府站1萬0365人次、文心崇德站5838人次、文心中清站5675人次、大慶站5475人次為排名前五，高人流量成為區域房市的強力支撐，更吸引指標性建商如精銳、達麗、理仁、豐邑、國聚、國泰、和瑞建設等紛紛插旗推案。

位於捷運尾端的高鐵台中站，因三鐵共構帶來的人口紅利與購物中心等題材加持，如達麗建設推出的指標案「新高鐵」，於去年9月公開至今已累積超過800筆交易，成交價格更站上5字頭。

▲看好區域發展前景有不少建商搶進南區。（圖／記者陳筱惠攝）

而位在南區的捷運大慶站，為台中少數的雙鐵共構站，距離高鐵台中站僅4站8分鐘車程，10分鐘可直抵七期市中心；此外，附近還有雙國道、74號快速道路、文心路、忠明南路、復興路等道路系統，便捷的交通網路也進一步帶動區域發展，更成為許多民眾置產的熱門標的。

看好區域發展前景，品牌建商精銳建設機構今年首度進軍南區，於大慶車站旁推出「樹子腳段案」，土地面積廣達2,323坪，坐擁大慶站交通機能及周遭成熟商圈，並主打34~41坪、3房產品，市場預估單價6字頭起跳。

代銷業者陳智偉表示：「逐捷運而居已成為現代人買房顯學，尤其是有子女或與長輩同住的家庭，更會考量捷運房市概念，加上台中捷運綠線不少站點本身居住體質已屬健全，特別是看好南台中，因為生活機能成熟度很完整，連結西屯七期、西區勤美、南屯秀泰以及烏日的第一大天地。」

▲北台中部分文心崇德、文心中清站也成為開發商搶進的區段。（圖／記者陳筱惠攝）

北台中部分，豐邑機構也於距離捷運文心崇德站200公尺處，推出預售案「文心O'LIVE」，並主打36~54坪、3~4房產品，實登最高單價為68.9萬元。此外，上市建商國泰建設更砸下10.45億元拿下文心崇德站周遭約567坪土地，未來預計推出住宅大樓產品。

▲台中捷運綠線沿線指標案。

北屯起點終站，漢宇建設繼於單元12推出「漢宇雲森SKYPARK ONE」後，更耗費7年整合位於敦富八街、南興路口約1513坪土地，預計於今年第四季推出樓高27層的百米建築，遠雄建設「碧柳段新案」也將於今年9月正式動工，市場推估單價上看6字頭。

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