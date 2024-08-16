墾丁「冒煙的喬」驚傳熄燈　8年前新房東2.3億入手創次高紀錄

▲知名連鎖餐廳「冒煙的喬」駐恆春半島，至今已有21年的大灣店驚傳熄燈。（圖／翻攝自Facebook／冒煙的喬-墾丁大灣店Smokey Joe's kenting (墾丁大灣店)）

記者張雅雲／高雄報導

知名連鎖餐廳「冒煙的喬」主打美墨料理，在台中跟高雄共有7間據點，2003年進駐恆春半島，至今已有21年的大灣店驚傳熄燈，業者今日在臉書宣布9月2日正式結束營業。專家指出，墾丁觀光人潮大幅減少，連帶租金高昂，老店也關門。

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「冒煙的喬」在台中、高雄、屏東等地共開有7家分店，2003年進軍墾丁展店，至今已21年，舊址原本在墾丁福華飯店，後來搬遷到大灣路上，招牌的美墨料理一直是墾丁最受觀光客歡迎的熱門餐廳，不料店家16日無預警在臉書粉專宣布9月2日將熄燈，不少民眾都十分不捨，墾丁老店又少一間。

根據實登，該店地坪216.16坪、建坪490坪，屋齡11年，為地下1樓、地上3樓透天，2015年曾有交易紀錄，由高雄「慧仁貿易有限公司」以總價2.3億元入手，創恆春鎮歷史次高交易總價紀錄。該店沒有租賃實登紀錄。在地透露，疫情前月租金約50萬元，疫情時有調降租金，目前還未聽說屋主重新拿出來出租。

▲疫後整體恆春半島的來人都受影響，加上因恆春店面租金便宜，墾丁不少店家開始往恆春移動。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋潮州富山加盟店東邱璿樺表示，墾丁近年關店潮與恆春半島觀光人潮大幅減少有相當大的關係，不少連鎖知名餐廳像是麥當勞、三商巧福、孫東寶等，也陸續結束在墾丁的店面，加上墾丁租金仍然高昂成本難降，連帶整體消費偏高，此外，恆春店面租金相對便宜，墾丁不少店家開始往恆春移動。

屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華指出，商圈少了陸客，加上之前負面新聞頻傳，不少民眾都寧可出國旅遊也不去墾丁，觀光客銳減後，高租金壓力也讓店家不斷出走。楊信華說：「墾丁以觀光客為主，而恆春即使平日、淡季還有在地客群，加上恆春觀光人潮愈來愈多，不少連鎖品牌紛紛湧入。」

大高雄地產恆春店業務吳毓萍透露，墾丁商圈以透天店面為主，看面積、面寬大小，整棟月租金約20~30萬元，1樓店面月租金約15~18萬元，與恆春最熱鬧的中正路相比，1樓店面租金約4~5萬元，有極大價差，也讓恆春新店愈開愈多。

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