買近6千萬別墅一直沒住！　陸男3年後一看「被物業撬門佔用」

▲該房屋似乎成了社區清潔工休息和存放物品的地方。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

耗資1400多萬元人民幣（約新台幣5956萬元）買來的別墅，自己一天沒住，卻被物業撬門佔用了，這讓西安曲江金地九璽社區的白姓男屋主既憤怒又覺得荒唐，「物業是給屋主提供服務保障和安全守護的，怎麼也想不到他們會幹出這樣的事兒。」

據《極目新聞》報導，2018年，白男花費1400餘萬元在金地九璽買了一套375平方公尺的房子，準備做婚房用。由於種種原因，房子一直沒有裝修，始終空置著，但白男每年也要繳納空置物業費17000多元（人民幣，下同），「今年5月的一天，我們去同社區朋友家聚會，之後說去看下自己的房子，結果發現裡面有人。」

白男提供的影片及照片顯示，當時屋內有兩名男子，其中一名身著物業工作服，另一名便裝男子坐在用泡沫墊子鋪成的地鋪上。除此之外，房內還堆放著一些紙箱、垃圾桶及清潔工具等。

白男稱，物業人員是撬開地下室入戶門進入房子的。上一次來查看房子還是在兩三年前，他推測房子已經被物業人員佔用很久了。

從影片來看，該房屋似乎成了社區清潔工休息和存放物品的地方。7月初，白男和物業公司一名負責人達成解決方案，對方答應賠償他10萬元現金，並贈送一個車位。當天，對方給他妻子轉帳5萬元，附言「賠償款」。但之後，其餘賠償遲遲沒有落實。

大陸物業侵佔他人房屋的事情時有發生。《北京日報》8月17日報導，有屋主購買的店鋪被物業的保潔人員佔用並存放廢品，因此起訴相關公司。最後，法院酌定相關公司給付佔有使用費3萬元。