天母豪客加碼1.7億當任爸鄰居　單價120萬創新高

▲「長虹虹頂」低樓層戶以1億7880萬元交易 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

藝人Selina任家萱4年砸800萬元，重新裝潢士林豪宅「長虹虹頂」，作為給父母的孝親房。該豪宅社區睽違近3年再次出現交易，低樓層戶以1億7880萬元成交，單價120萬元創社區新高，經查買方是在地豪客，戶籍登記在500公尺外另一處豪宅。

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偶像團體S.H.E成員Selina任家萱在台北市坐擁多間房產，其中總價最高的就是士林「長虹虹頂」，房屋140坪，要價2億元，據報導Selin看中該屋能遠望士林官邸的景觀條件，多年前與前夫張承中結婚前就已入手，但離婚後搬離該社區。

2020年，Selina在YouTube頻道分享，大手筆砸下800萬元重新裝潢「長虹虹頂」，作為父母的孝親房，媽媽看到成品後，還感動到含淚地說：「這輩子下輩子都不搬走了！」

▲Selina祕密裝修士林豪宅「長虹虹頂」，讓父母相當感動。（圖／翻攝ETtoday星光雲YT頻道）

最新實價揭露，Selina爸媽有了新鄰居，6月底時「長虹虹頂」3樓戶以1億7880萬元交易，含車權狀176坪，換算單價達120萬元，創下社區歷史新高紀錄，而本次交易也是該社區睽違近3年再次出現交易。

經查謄本，買方為張姓自然人，戶籍登記在天母另一上億豪宅「宏盛陽明」，距離「長虹虹頂」步行僅550公尺。

住商不動產士林夜市加盟店東陳律言表示，「長虹虹頂」位於中山北路五段，對面就是官邸與福林公園，鄰近士林捷運站，社區屋齡僅12年，一層規劃2戶，住戶單純，還具備建商品牌，雖然坪數規劃大，但過去交易單價幾乎都有百萬以上水準。

陳律言指出，本次「長虹虹頂」交易戶位於3樓，除景觀條件較差，還有大馬路車水馬龍的空污、噪音抗性，成交單價一舉來到120萬元，比3年前5樓戶貴出13萬元，推估可能與裝潢條件有關外，也顯示近年整體房價走升。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，近年中山北路沿線出現許多預售改建案，不乏規劃中大坪數產品，以最高價的「築觀」來說，規劃50坪~百坪，目前最高單價145萬元、總價近1億元，另外「僑駿ONARI」、「碩樺藝樹」、「紘石仰格」也都有百萬行情。

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