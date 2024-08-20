租補上路滿2年　台南租金倒滑3.5%

▲內政部2022年出手實施租金補貼專案，至今滿2年，七都平均租金以新竹、桃園及新北漲幅最驚人。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市熱絡，帶動租金不斷走高，內政部2022年出手實施租金補貼專案，至今滿2年，房仲統計七都實價數據，近2年七都平均租金以新竹、桃園及新北漲幅最驚人，其中新竹縣漲幅高達2成，而台南租金則出現微幅下滑，台南人寧可「以買代租」提早晉升有房族。

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內政部2022年7月實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，至2024年上路滿2年，並於近日延長該案至2026年，各界關注租金補貼是否使租金行情升高。

住商機構根據七大都會區租賃實價資料，比較尚未實施租金補貼的2022年上半年，與2年後同期的平均租金單價。統計發現，新北市、桃園市、新竹縣以及新竹市上半年平均每坪租金分別為894.6元、630.5元、781.3元及773元，與2022年同期相比分別上漲1~2成，以新竹縣漲幅最高，達21.9%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，租金漲幅趨勢與區域產業族群的遷徙行為息息相關，觀察此次租金漲幅最驚人縣市，如桃園、新北市近期由於親民房價與便捷交通，吸引「脫北者」、首購族相繼移入；而新竹縣市則受惠於科學園區議題，磁吸工作族群，惟新竹房價近年來持續高漲，使都會區租屋市場蓬勃發展，致使2年來區域租金飆漲1~2成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，除供求關係外，通膨、電費調漲、升息、囤房稅等因素也會使得房東的持有成本大幅提高，而這一部分資金壓力通產會轉嫁到租客身上，連帶影響租金持續上漲。

縣市 2022 年租金均價 (元/坪) 2024 年租金均價 (元/坪) 漲跌幅 台北市 1,426.0 1,475.9 3.5% 新北市 790.6 894.6 13.2% 桃園市 533.0 630.5 18.3% 新竹縣 641.1 781.3 21.9% 新竹市 670.0 773.6 15.5% 台中市 683.5 734.6 7.5% 台南市 660.0 636.9 -3.5% 高雄市 655.3 664.2 1.4%

▲七大都會區歷年上半年平均租金統計。資料來源：實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

台南市上半年平均租金單價約636.9元，與2022年同期相比，反而下滑達3.5%，莊思敏指出，台南房價上漲，較少人注意到租金行情出現微幅下滑的趨勢，且待租時間變長、租客能選擇的物件也變多。

主因是台南房市過去新案供給量小，產業人口或年輕族群僅能租屋滿足居住需求，近年區域吸引不少建商插旗，市場供給逐漸滿足，帶動租屋主力的年輕人提早「以買代租」，上車晉升有房族，當租屋市場需求降低，也連帶拉低市場平均單價。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，政府為落實居住正義，不僅打炒房也大力推動補貼政策，除了推動社會住宅、包租代管，還有中央擴大租金補貼專案計畫，受理時間持續拉長，承租人可自行申請，且只要租金補貼申請通過，房東也可成為公益出租人，建議租屋族把握機會，享有政策補貼。

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