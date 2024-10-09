租屋處竟是「7吋防彈門」　房客偷電改裝屋主一看傻眼

▲屋主連絡不上房客決定親自跑一趟，這才發現原有的木門已被換成防彈門。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名47歲屋主接獲國家能源公司（TNB）用電異常通知，便向房客詢問此事，但未獲回應只好親自上門確認，沒想到這才發現房客早已把房子改裝成非法比特幣挖礦場所，木門被換成7英寸厚防彈門、裝上監視器，猶如銀行保險庫。

馬來西亞大都會日報、8視界新聞網報導，47歲屋主阿斯魯爾（Mohamad Asrul）起初以1200令吉（約新台幣9470元）的價格租給一名自稱是建築承包商的人，此人宣稱剛在附近拿到合約，所以想來租屋，但因尚未收到客戶款項為由，要求降低租金。

最終屋主與房客達成共識，屋主同意把租金降至850令吉（約新台幣6700元），不過房客要先支付3個月租金，房客也答應。

就在房客入住一陣子之後，屋主阿斯魯爾突然接到國家能源公司的電話通知，得知房子用電量出現異常。對於這狀況，屋主感到有些奇怪，因此發簡訊詢問房客，但都沒有得到回應，因此決定親自跑一趟確認情況。

沒想到當屋主到場之後，這才發現房子原有的木門早就被換成7英寸防彈門，現場還裝了監視器，赫然發現房客偷電進行非法加密貨幣挖礦活動，立刻報警處理。