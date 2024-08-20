「10年租約付清」阻法拍無效　10組人搶七期小豪宅





▲位於台中七期市中心的知名小豪宅「市政101」以總價1156萬元、單價50萬元、溢價率33%拍出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期市中心的知名小豪宅「市政101」3樓戶法拍件底價863萬元，今（20）日開標，吸引10組人馬不畏懼法拍公告上「10年租約付清」的筆錄，最終由自然人以總價1156萬元、單價50萬元、溢價率33%拿下。

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七期精品小豪宅「市政101」屋齡17年，是七期重劃區中少數小坪數豪宅建案，此次3樓戶進入法拍市場，二拍以市場破盤價863萬元，就吸引不少想撿便宜的民眾關切。

▲今日開標現場共計10組人馬投標，也出現不少代標公司出手。（圖／記者陳筱惠攝）

今日開標現場共計10組人馬投標，據了解，也出現不少代標公司出手，可見案件吸引不少投標人興趣，不過該物件總坪數23坪，無車位，根據法拍筆錄上揭露，該屋主在房子被查封前，以每月1.5萬元租金，承租給第三人並且完成法院公證，租約一簽就是10年長約，並且租客表示租賃期間全部租金共159萬元，已全額繳清。

不過透明房訊台中公司經理鄭本明表示：「該物件筆錄上雖有此筆租賃在列，不過抵押權人有聲請法院除去（租約）後拍賣，也讓該物件成為點交件，而這也是此次搶標的關鍵。」

不過鄭本明也進一步說明：「這可能是『低總價的錯覺』，以1156萬元來拆算，該物件得標價每坪約50萬元，已經接近市場行情價碼。」相比於明日開標，同樣位於七期的「惠宇天青」兩著雖然坪數、總價相差相當大，但拆算單坪下來，「惠宇天青」每坪底價僅38.5萬元。

▲同樣位於七期的「惠宇天青」法拍案件明日開標，每坪底價僅38.5萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，目前該棟樓相同格局物件，開價1288萬元，含一車位，以車位100萬元拆算下來房屋總價落在1188萬元，確實與此次得標價格相差無幾。

對此，七期資深房仲廖香婷表示：「該社區目前沒有低於千萬元的物件，此次法拍拍出千萬元以上，推測是自住客進場搶標。」

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