新興區現「最貴停車場」　旅宿業者1.5億吃下「另有盤算」

▲高雄新興區「Time」停車場出現1.5億元的成交價，為今年該區成交總價最高紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區停車場一位難求，高雄新興區「Time」停車場出現1.5億元的成交價，為今年該區成交總價最高紀錄，換算單價160萬元，據查，該地由附近的「互舍商旅」入手，目前已成為私人停車場。專家表示，整合兼停車一舉兩得。

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▲「Times」高雄民主橫路第2停車場，目前已改為私人停車場。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登公布，「Times」高雄民主橫路第2停車場，坪數94.3坪，為商五用地，4月以總價1億5100.8萬元成交，每坪成交單價達160萬元，單、總價均為新興區今年以來土地最高紀錄。據查，買家為「互舍商旅」，停車場現況已經改成該商旅私人停車場。

根據該公司徵才訊息表示，互舍酒店棣屬芳草地開發股份有限公司，從事房地產開發、建設、營造、物業管理、酒店、長照等產業，目前互舍酒店共有台北館、高雄館共2間。

▲互舍酒店2019年以5億6000萬元轉手，共整合出438.5坪商五土地。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，停車場緊鄰的透天去年也以3838萬元成交，地坪28.43坪、建坪60坪、屋齡65年，換算土地單價為135萬元，據查，買家就是芳草地開發。而互舍酒店2019年也以5億6000萬元轉手，地坪315.8坪、建坪3833.8坪，換算土地單價為177.3萬元，買家為錦鴻開發建設，與芳草地開發為同一負責人，換言之，一共整合出438.5坪商五土地，總成交金額達7.49億元。

住商機構大南區協理林祺博表示，該停車場鄰近六合夜市，地段相當精華，屬於南高蛋黃區，周邊像是新興、前金、西苓雅區，舉凡地段佳且具開發優勢的老屋、透店、停車場等，皆成為獵地目標，不論是用來養地先收租，還是直接開發，都相當具有經濟效益。

交易時間 位置 地坪 總價 單坪地價 現況 2024/4 民主橫路 94.3 坪 1.5 億 160 萬 停車場 2023/5 民主橫路 28.43 坪 3838 萬 135 萬 透天 2019/1 七賢二路 315.8 坪 5.6 億 177.3 萬 互舍酒店

▲旅宿業者整合成交紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

林祺博透露，依基地條件，近年有不少金主或建商收購蛋黃區老透天、土地，地價單坪約150~160萬元，若方正、完整，能夠達到規模經濟，地價單坪180萬元也不是問題。

目前新興區新大樓案，成交價落在48~52萬元，未來整合後的新大樓推案，每坪開價也有坐穩5字頭的水準。

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