3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

▲2020~2022年全台住宅核發51餘萬戶建照，將於今年起出現超大量體的交屋潮。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

2020~2022年全台住宅核發51餘萬戶建照，將於今年起出現超大量體的交屋潮，在央行祭出「最嚴限貸令」之下，購屋民眾的申貸壓力不小。不過信義房屋表示，央行這波出手消泡沫，雖然短期會痛，但是長期健康。

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中央銀行昨（21日）籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市。觀察內政部數據，自1991年統計以來，核發純住宅用建造執照宅數最高峰出現在1992~1994年間，3年建照量每年皆多達20萬戶以上，之後未曾突破20萬戶大關。

直到近期疫情後房市進入多頭，2020~2022年出現新一波高峰，3年核發51餘萬戶建照，其中2022年純住宅用核准建照戶數多達18萬674戶，創下自1995年來最高紀錄，若以工期3年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，恐怕交屋時申貸就是一大難關。進一步觀察七都，台中2020~2022年住宅建照量最高，逼近10萬宅，壓力最大。

▲全台暨七都歷年住宅建照宅數統計（單位:宅） 。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波「最嚴限貸令」首當其衝的就是疫情後進場、並將於近期交屋的預售買盤，此外對於急需土建融來購地與置產的中小建商而言，恐有斷金流的風險，第三欲購置中古屋民眾，若非自身條件絕佳，申貸也將是一大難關。

整體而言，徐佳馨認為，此波限貸令將大幅打擊整體房市，惟現今國內經濟體質尚佳，中古屋主或新案建商對價格仍有期待，恐怕買賣雙方對價格認知將出現拉鋸，下半年整體房市將呈「價穩量盤整」局勢。

「央行出手消泡沫，長期健康，短期會痛！」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去1年購置住宅貸款金額增加9767億元，增長速度驚人，央行適時出手管控，可避免未來發生金融壞帳的風險。

曾敬德表示，近期市場出現房貸之亂，股市也出現波段回檔，房市排隊等房貸、股市排隊等解套，房市頓失資金動能，從去年下半年一路熱的房市可能會降溫，但倘若央行沒出手，房市持續熱下去，一旦真的遇到金融危機等風險時，付出的代價恐怕會更大。

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