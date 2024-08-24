高雄市上半年熱銷行政區鳳山又奪冠　1區成黑馬

▲房仲盤點高雄市上半年房市最熱銷的五大行政區發現，交易量排名前三為左營、鳳山、三民區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市上半年熱銷行政區出爐！房仲盤點高雄市上半年房市最熱銷的五大行政區發現，交易量排名前三為左營、鳳山、三民區，其中左營區上半年交易量與鳳山區並列第一，成為大黑馬，相比去年同期增加逾4成，住宅平均單價年漲幅11.2%，房市交易價量齊揚。

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根據有巢氏房屋盤點上半年實價登錄資料，發現今年上半年交易量908件的鳳山區，連續2年居冠，交易量年增幅1.2%、住宅平均單價年漲幅6.9%。而左營區上半年交易量與鳳山區並列第一，相比去年同期增加逾4成，住宅平均單價年漲幅11.2%。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，鳳山和三區，一直以來都是輪流佔據交易前一、二名的房市熱區，其次才是左營和楠梓；鳳山、三民兩區的商圈繁榮，房屋選擇性多，中古屋價格相對仍可負擔，在比價效應下，吸引不少買方前往購屋，以自住、換屋族群為支撐主力，人口也穩定增長。

楠梓一般是隨著台積電話題連帶影響熱度，而今年上半年，顯然是左營的表現比楠梓更好一些，成為上半年買氣大黑馬，左營除了同樣生活機能強勁外，隨著高雄地區的軌道建設發展逐步完備，左營的三鐵共構優勢也漸漸顯露出來，帶動該區的交易持續向上成長。

▲高雄市2024上半年熱門交易行政區。（ETtoday製表）

有巢氏房屋高雄陽明文山加盟店東宋旺倫表示，鳳山是高雄舊城區、也是人口主要成長地區，短短五年時間人口從18萬成長至35萬，當地中古屋主要以屋齡20年以上為大宗，每坪平均單價25萬元左右，新成屋則落在30~35萬元之間，房價相對一路之隔的三民區便宜許多，且有較多3房或大坪數的物件，吸引周遭行政區的換屋族前來購屋。

有巢氏房屋高雄重和自由加盟店東曾信桓指出，捷運紅線貫穿左營區，目前中古屋多集中於捷運巨蛋站、生態園區站周邊，屋齡落在20-30年之間，每坪平均單價25~30萬元左右，因交通便利吸引許多通勤族來此首購、換屋。目前高鐵一帶可供開發土地尚多，且當地匯集交通要道、百貨公司等各項建設，未來發展值得期待。

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