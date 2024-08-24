ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄市上半年熱銷行政區鳳山又奪冠　1區成黑馬

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲盤點高雄市上半年房市最熱銷的五大行政區發現，交易量排名前三為左營、鳳山、三民區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市上半年熱銷行政區出爐！房仲盤點高雄市上半年房市最熱銷的五大行政區發現，交易量排名前三為左營、鳳山、三民區，其中左營區上半年交易量與鳳山區並列第一，成為大黑馬，相比去年同期增加逾4成，住宅平均單價年漲幅11.2%，房市交易價量齊揚。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

根據有巢氏房屋盤點上半年實價登錄資料，發現今年上半年交易量908件的鳳山區，連續2年居冠，交易量年增幅1.2%、住宅平均單價年漲幅6.9%。而左營區上半年交易量與鳳山區並列第一，相比去年同期增加逾4成，住宅平均單價年漲幅11.2%。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，鳳山和三區，一直以來都是輪流佔據交易前一、二名的房市熱區，其次才是左營和楠梓；鳳山、三民兩區的商圈繁榮，房屋選擇性多，中古屋價格相對仍可負擔，在比價效應下，吸引不少買方前往購屋，以自住、換屋族群為支撐主力，人口也穩定增長。

楠梓一般是隨著台積電話題連帶影響熱度，而今年上半年，顯然是左營的表現比楠梓更好一些，成為上半年買氣大黑馬，左營除了同樣生活機能強勁外，隨著高雄地區的軌道建設發展逐步完備，左營的三鐵共構優勢也漸漸顯露出來，帶動該區的交易持續向上成長。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市2024上半年熱門交易行政區。（ETtoday製表）

有巢氏房屋高雄陽明文山加盟店東宋旺倫表示，鳳山是高雄舊城區、也是人口主要成長地區，短短五年時間人口從18萬成長至35萬，當地中古屋主要以屋齡20年以上為大宗，每坪平均單價25萬元左右，新成屋則落在30~35萬元之間，房價相對一路之隔的三民區便宜許多，且有較多3房或大坪數的物件，吸引周遭行政區的換屋族前來購屋。

有巢氏房屋高雄重和自由加盟店東曾信桓指出，捷運紅線貫穿左營區，目前中古屋多集中於捷運巨蛋站、生態園區站周邊，屋齡落在20-30年之間，每坪平均單價25~30萬元左右，因交通便利吸引許多通勤族來此首購、換屋。目前高鐵一帶可供開發土地尚多，且當地匯集交通要道、百貨公司等各項建設，未來發展值得期待。

《地產詹哥老實說》EP219／房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

關鍵字：高雄市房市交易量左營區鳳山區有巢氏樂屋網

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸鬧錢荒！　房仲教購屋前多1動作自保

央行出手，下令銀行自主控管不動產貸款量，購屋人怎麼辦？對於中古屋的消費者，信義房屋專家建議，購屋前可與屋主溝通，備註「房貸延遲撥款，不究責買方」，強調央行宣示的前提是「不影響無自用住宅民眾購屋」，信用良好的首購族不需太擔心貸不到，只是可能要排隊等一下。

18分鐘前

科技人湧入苗栗買房　年收百萬房貸族5年增2倍

科技人才湧入苗栗買房，統計年收破百萬房貸族數量5年增2倍，其中過去1年頭份、竹南的平均房價分別上漲了22.7%和25.7%，漲幅均超過2成，顯示出房價漲勢相當強勁。

2小時前

高雄市上半年熱銷行政區鳳山又奪冠　1區成黑馬

高雄市上半年熱銷行政區出爐！房仲盤點高雄市上半年房市最熱銷的五大行政區發現，交易量排名前三為左營、鳳山、三民區，其中左營區上半年交易量與鳳山區並列第一，成為大黑馬，相比去年同期增加逾4成，住宅平均單價年漲幅11.2%，房市交易價量齊揚。

3小時前

全台最大鬼屋！　杏林醫院真相始末曝光

台灣的生活與信仰緊密相連，隨處可見許多宮廟，不僅展現了人們對神明的虔誠，也體現了對鬼怪的敬畏。位於台南的杏林醫院，空蕩蕩的走廊、斑駁的牆面，營造出一股陰森恐怖的氛圍，至今已歇業超過30年，由於流傳許多靈異事件與都市傳說，因而聲名大噪，甚至被譽為「全台最大鬼屋」。

4小時前

員林房價直逼台中　在地人哭「5樓公寓案賣破3字頭」

北彰化、南員林，一直以來員林給人印象就是「富豪多、銀行也多」，實際觀察員林房價，在過去1字頭親民價已不復見，輕屋齡物件轉手都來到單坪3字頭起跳，甚至新的5樓公寓也已賣破3字頭。

4小時前

陳炳辰／建商沒在怕？　銀行房貸滿水位「傷不到預售案」

6小時前

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，有網友表示，最近看房發現很多兩房都是11、12坪，跟其他兩房的中古屋比起來，坪數又更小了，好奇「以後這會是常態嗎？」對此，信義房屋專家表示，現在兩房很搶手，坪數小總價就會少，較可以負擔。

6小時前

富裔公主變房仲！　連虧5年有望轉盈

富裔(6264)上個月25日股東會後，董事長祝文定接受CTWANT記者採訪時，他語出驚人地說，台積電帶動的AI產業鏈衍伸出的購屋需求，「最少能讓房市有10年光景！」祝文定透露，今年將出售一批投資型不動產，有望結束連5年虧損，另著手規劃新北市烏來占地37公頃的大片森林，盼打造成渡假園區和森林銀行。

20小時前

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

美國馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）投資人阿斯加里（Sam Asgari），近日陷入一場與好萊塢知名演員凱文史貝西的僵持戰。這場鬧劇圍繞著一棟位於巴爾的摩的豪宅展開，阿斯加里本以為自己在拍賣中撿到了便宜，然而，隨著史貝西拒絕搬出這棟豪宅，事情變得越來越複雜，這筆交易也迅速演變成了一場惡夢。

20小時前

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

20小時前

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

家中最易致火災電器是電扇　出現..

一票人超好奇！新竹超巨1棟「蜂..

全台最大鬼屋！　杏林醫院真相始..

百戶社區交屋「貸款下不來」　第..

看房驚「2房11坪超多」　網揭..

「超歪樓」商旅整棟3.2億法拍..

限貸令「即使貸到錢」3大衝擊曝..

公寓住戶「要換電子鎖嗎？」　一..

清景麟、三地再次聯手大師隈研吾..

出門10小時「變頻冷氣不用關？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房貸鬧錢荒！　房仲教購屋前多1..

科技人湧入苗栗買房　年收百萬房..

高雄市上半年熱銷行政區鳳山又奪..

全台最大鬼屋！　杏林醫院真相始..

員林房價直逼台中　在地人哭「5..

陳炳辰／建商沒在怕？　銀行房貸..

看房驚「2房11坪超多」　網揭..

富裔公主變房仲！　連虧5年有望..

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西..

高雄岡山新行政中心公辦都 　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366