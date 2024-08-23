5大銀行7月房貸1217億　信義：可怕的數字

▲5大公股銀行7月新承作房貸金額高達1217億元，年增116%，創下30年新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

5大公股銀行7月新承作房貸金額高達1217億元，年增116%，創下30年新高。信義房屋專家表示，除市場買氣暢旺、交屋需求強，新青安每月核貸金額約600~700億元，加上貸款超過1000萬元部分也在公股承做，使房貸新金額走高。

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央行公布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）新承做放款金額、利率，7月銀行購屋貸款衝到1217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。

然而新青安政策上路前，5大銀行24個月平均月房貸金額為579億元，顯示新青安申請狀況熱絡，首購房貸由民銀轉進公股銀行帶動房貸金額走高，加上市場買氣暢旺與交屋等需求，難免讓主管機關擔憂是否過熱，資金過度流向不動產。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安1個月的核貸金額約600~700億元，而新青安超過1000萬元部分也在公股承做，帶動房貸金額寫下單月新高，單月1217億元是可怕的數字，央行可能參考許多數據後，提前踩煞車，避免後續風險升高，維護金融秩序穩定。

曾敬德說：「央行主要還是希望銀行謹慎放款，資金留給有需要的首購、都更、危老與企業經營使用需要的不動產投資，非自用的不要往銀行搬錢。」他建議，民眾購屋時要先問好房貸狀況，避免貸不到房貸的風險問題，也要將自備款多準備一點不能抓太緊。

▲民眾購屋時要先問好房貸狀況，避免貸不到房貸的風險問題。（示意圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，造成銀行房貸水位滿的原因很多，除市場熱絡這個層面之外，由於《銀行法》72-2條的「放款天條」，規定銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額和金融債券發售額的3成，但近來股市投資熱絡，銀行存款降低，使分母縮小，也更容易逼近3成上限。

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