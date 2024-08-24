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陳炳辰／建商沒在怕？　銀行房貸滿水位「傷不到預售案」

▲▼ 泓瑞建設新案「崇德薈」。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房貸滿水位傷不到預售市場。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

銀行房貸滿水位消息被視作影響下半年房市最大變數，海嘯第一排當然是成屋市場。然而「預售市場」就好像在平行時空一樣，房貸滿水位傷不到預售市場，建商推案量也並無減少，「只怕越等越貴，不如現在下手」搶房態勢不變。

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銀行房貸滿水位消息被視作影響下半年房市最大變數，海嘯第一排當然是成屋市場，預售市場則呈現歌舞昇平，不關我事，建商該推的推，買盤該買的買，以最新的《住展》風向球來看，再升溫熱絡黃紅燈，為今年第三度黃紅燈。

建商只在意8月的台商資金解禁不動產購置的態勢，大推特推新建案，7月就超前部署推破1200億元，看齊3月329檔期，如台北市北投區、萬華區，和新北市土城區、板橋區，乃至於基隆市暖暖區都有指標案上場。

預售買盤景象也是「滿水位是什麼？」的平行時空，「只怕越等越貴，不如現在下手」搶房態勢不變，待售建案數可印證。《住展》雜誌觀察的待售案數單月跌破千案，已降至916案，北台灣各縣市一致順銷。

而在每周平均來客量與成交量也顯示買氣不俗，包括新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有亮眼個案，傳出單周超過50組的來客組數，或單周10～20組的成交組數。甚至在價格上，走向完全賣方市場，開價與實價揭露成交價實在相去不遠，讓利空間不到一成，買方高度認知房價走勢，不再討價還價，先買再說。

滿水位之於預售市場較有疑慮的層面，為時值交屋的案子，目前應對方式上，在大品牌建商來說，會有較多合作銀行提供購屋方選擇，也可能因為建商與銀行關係密切，客戶申貸上較容易配合。

▲▼情侶結婚買房。（圖／記者陳建宇攝）

▲民眾未來在選擇建商品牌時，能否在貸款上降低風險或也是考量之一。（示意圖／ET資料照）

而大建商在財力彈性空間大，也不乏能讓已購客延後交屋來面對過渡期；品牌較小的建商則相對沒有空間，無法履約確實可能以違約論，建商倒還能在市況不錯下，退戶再出售獲利，民眾未來在選擇建商品牌時，除了出於爛尾樓危機、施工建材品質等因素，能否在貸款上降低風險或也是考量之一。

今年3-7月在股市熱潮帶動下，雙北進場的新案快銷了20案，不乏高價位、多戶數特性，資金對於房市的鍾情度之高可見一斑。此外，後況在美國降息預期，市場資金再顯樂觀，且台商資金解禁不動產的活水到來，銀行房貸滿水位又傷不到預售案，若無重大政策或意外，不無機會持續見到預售市場帶領價量向前衝。

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►陳炳辰小檔案
現職：《住展》雜誌發言人
經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理
學歷：台北大學社會學研究所

關鍵字：央行限貸滿水位房貸住展雜誌陳炳辰建商推案

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