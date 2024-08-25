工作1年後「想貸款900萬」買預售屋！2狀況一票勸退：別找麻煩

▲原PO擔心現在不買，以後就買不起。（圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房對許多人而言，並不是一件簡單的事情，就算存夠頭期款，也要花很長一段時間才能把房貸繳完，一名網友表示，剛工作一年多，年終約75萬元，最近看到一間1100萬元的預售屋，想要貸款900萬買下，好奇該不該衝一波。對此，信義房屋專家表示，如果單身，自己養一間房的話就OK。

有網友在Dcard發文，在職場打拚一年了，月薪約5萬，加上獎金年薪大約有75萬，最近看上一間預售屋，總價1100萬元，頭期款200萬元，家人會贊助150萬，他也盤算著能貸8成，30年房貸預計每月繳3萬3千元。

不過他擔心銀行貸款審核沒過，如果只能貸7成，之後還款會很辛苦，而且還有30萬的學貸要還，不過他想到，現在不買明年房價可能又會漲一波，現在北部幾乎找不到1000萬以下的房子了，「月薪5萬貸900萬是不是真的太硬？」

貼文曝光，網友勸他想清楚，「月薪五萬，貸900萬是猛人，我是不敢」、「舊負債還沒結束，存款也沒破百萬，就在想買房，這麼喜歡給自己找麻煩」、「貸900萬，月還款大約28696元，大約占你月薪資的60%，如果加上管理費水電費等等固定支出，個人覺得稍微有點硬」。

不過也有人認為可以衝一波，「我覺得可以，我也是這樣，薪資是會成長的，房價也是，但是你現在不買，大概你這輩子也買不到了」、「問就是衝！房價漲幅永遠大於薪資漲幅」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果成功貸款到30年期，又沒有家庭、小孩要養的話，其實是可以衝一波的；至於大家都說房價會繼續漲，不可能跌，曾經理表示，不用為了買而買，「當市場都是這種聲音時很可怕，買房子不用急，慢慢看，如果真的喜歡再買就好，負擔OK再下手」。