銀行資金緊縮　建商繼續衝「7月購地金額增7倍」

▲7月上市櫃建商購地金額達292億元，年增近7倍，並創49個月新高。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

7月上市櫃建商購地金額達292億元，年增近7倍，並創49個月新高，其中以台中與高雄交易量最大。信義全球資產專家表示，隨著住宅交易緊縮，預估有更多建商看好商用不動產發展，推案也會轉向辦公室等商用產品，估全年交易量將回歸千億元水位。

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土地市場交易動能全面復甦，信義全球資產統計，7月上市櫃法人土地市場交易量達292億元，刷新49個月以來單月交易新高紀錄，較去年同期成長近7倍。

進一步觀察，7月土地的主力買方為建商，總價最高土地交易為新美齊以38.83億元取得台中南屯區惠仁段1149坪土地，新美齊同時也登上7月獵地王，共斥資75億元於新北、台中購地。

另外總計也顯示，今年前7月土地市場交易量達901億元、年增198%，已超越去年1整年的交易量。前幾年央行祭出選擇性信用管制，2021年起連續三年交易量都在千億元以下，去年僅有569億元，創14年新低，而今年建商看好住宅剛需，購地動能回歸。

▲今年前7月，上市櫃建商購地金額達901億元 。（圖／信義全球資產提供）

進一步觀察各區域，今年建商重兵部屬台中市，前7月台中土地交易量達216億元，居六都之冠，又以14期重劃區土地最受建商青睞，包括華固、遠雄、亞昕等品牌建商都搶進插旗。

不過，信義全球資產總經理林三智表示，展望下半年在央行不動產減降議題發酵下，建商購地腳步可能有所趨緩，開發策略可能更謹慎，走向都更、危老、合建模式。

此外，林三智說，隨著住宅交易緊縮，預估會有更多建商看好商用不動產發展，推案也會轉向辦公室等商用產品，估全年交易量將回歸千億元水位。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，7月銀行資金就已有明顯緊縮現象，但法人購地仍不手軟，而在本月21日央行公開宣示後，22日中石化土地標售仍開紅盤，目前來看，放款資金緊縮尚未影響建商購地信心，除非9月開始住宅銷售急速冷凍，不然今年土地市場仍將呈現偏熱格局。

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