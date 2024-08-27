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台中豪宅買氣3年減44%　上半年交易「不到百件」

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中突破豪宅門檻4千萬元的交易件數，3年來減少44.3%，2024上半年更是不到百件交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年台中房市火熱程度不言可喻，惟豪宅市場趨冷不少，業者觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4千萬元的交易件數，3年來減少44.3%，業者直言受《平均地權條例》修法等影響，豪宅買氣衝擊不少，但實際上房市有撐，未見賠售跡象。

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根據實價資料，統計台中市4千萬元以上住宅用華廈或住宅大樓交易，其中疫情後房市多頭的最高峰2022年時，上半年度全市有約174筆豪宅交易；不過，僅時隔3年，觀察2024年上半年台中市4千萬元以上豪宅交易案件下滑至97件，減幅高達44.3%。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中突破豪宅門檻4千萬元的交易件數。

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台中市受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，但市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤。」

不過，觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區卻異軍突起，2024年上半年成交件數相較2022年同期，成長高達73.3%。

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區豪宅交易成長高達73.3%。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析：「南屯區近年來重劃區議題濃厚，例如台中市地段最燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，還有近期新興13期重劃區等，皆吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。」

而豪宅交易趨緩，除了建商推案進入主力中小坪數外，也有豪宅建商逆勢在下半年將推大坪數個案，包含寶璽建設的「寶璽天讚」，該案將延請曾設計過晴空塔、東京鐵塔的NIKKEN SEKKEI操刀設計，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

▲▼ 寶璽建設,基地,文心一路,七期,預售案,梁徳煌 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「寶璽天讚」基地規劃100至130坪，總銷120億元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外豪宅一哥聯聚建設除了秋紅谷第一排將推出中坪數「聯聚玉衡大廈」外，年底也將推出臺中國家歌劇院的大坪數豪宅案，規劃110、220坪換屋產品，該基地面向除了看歌劇院也同時能看見夏綠地園道，總銷推估將超過190億元。

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關鍵字：台中豪宅房市交易限貸4000萬買氣量縮平均地權條例七期單元二

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