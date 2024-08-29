預售不甩「房貸滿水位」利空　北台灣暑期推案量增5成

▲銀行房貸滿水位吹響成屋市場喪鐘，但預售市場卻可隔岸觀火。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

銀行房貸滿水位吹響成屋市場喪鐘，但預售市場卻可隔岸觀火。過去被視為房市淡季的7、8月暑期檔，北台灣推案量來到2762.9億元，創統計紀錄新高，年增50.1%，其中台北市在文山區帶動下，年增350％最驚人。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

暑假期間因為父母們陪伴小孩，加上時值民俗月，買氣較不穩定，被認為是房市淡季，建商多將重心擺在之後的928檔期。不過《住展》雜誌統計，7、8月暑期檔北台灣推案量來到2762.9億元，創統計紀錄新高，年增50.1%。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，去年房市環境不確定因素多，建商一整年都且戰且走放不開，兼之《平均地權條例》修正案7月上路，暑假檔期弱勢更屬應當，來到今年房市翻揚，兩年相較回溫就不意外。





▲近年北台灣暑假檔期推案量一覽。（表／記者項瀚製）

另外統計也發現，2019、2020、2022年暑期推案都突破2000億元量能。陳炳辰指出，這幾年民眾購屋態度積極，一年到頭不分寒暑都有買房念頭，建商也開始不受時節限制推案。

舉例來說，像是2019年有台商回流效益，2020年則為史上最低利率時期，2022年因上半年疫情變種干擾，令推案延至暑假階段。

▲ 2023、2024年暑假檔期北台灣各縣市推案量比較。（表／記者項瀚製）

進一步觀察北台灣各縣市，今年暑期的推案量，台北市年增350％最多，一口氣突破千億元，達同期新高紀錄，量能占了北台灣超過4成，熱況主因是文山區「元利四季莊園」海量推案助攻，凸顯台北市門牌鍍金，長期看好，建商趁勢推案，毫不遲疑。

代銷業者表示，文山區是今年台北市推案的重頭區，除了指標大案拉抬量能，價格也將出現百萬以上行情，創區域新高，而指標案除了「元利四季莊園」，還有興富發家族潤隆的「信義富境」。

陳炳辰補充，今年最後一檔期928也即將登場，推測今年可維持水位，不無機會創下新高，至於買氣是否同步跟進，直接變數是9月央行理監事會議調控房市的可能性，間接干擾則有資金穩定性、整體房市信心不若上半年，年底還是得謹慎以待。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮