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平實營區首發案完工　才剛交屋轉手獲利最高700萬

▲▼ 台南,世界巨星 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南平實營區內首發個案「世界·巨星」目前率先完工交屋，交易轉手皆為獲利。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區平實營區是台南市中心罕見新重劃區，也是各大建商搶進房市的一級戰區，近期受到房市大盤帶動，價格漲幅明顯。區域內首發個案「世界·巨星」目前率先完工交屋，交易轉手皆為獲利，出現幸運屋主交屋才短短幾個月最高就大賺700萬元出場。

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平實重劃區位於台南東區，生活機能發達、交通便利，磁吸各大建商進駐推案，台灣房屋台南宥辰加盟店店東林立武表示，東區除了在地客群，也是不少重視生活機能的南科新貴購屋首選之一，且有明星學區，助攻該區不僅預售案衝破5字頭，成屋房價也創新高。

根據實登揭露，預售大樓「浩瀚無極」最高單價已衝上57萬元，為東區房價天花板，區域內首發個案「世界·巨星」今年率先完工陸續交屋，近期該社區出現首次成屋移轉。

該大樓基地面積1375坪，共176戶，規劃3~4房的換屋型產品，均價為43萬元，目前已3戶出現轉手紀錄。

樓層 總坪數 入手價 轉手價 獲利
高樓層 60 2720 萬 3168 萬 448 萬
高樓層 68 2252 萬 2958 萬 706 萬
低樓層 45.2 1443 萬 1500 萬 57 萬

▲「世界·巨星」轉手獲利。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實登，5月13樓戶以總價3168萬元成交，每坪成交單價52.8萬元，原屋主2022年預售時以總價2720萬元入手，成屋後加價約448萬元轉手。

不過該單價並未扣除車位價格計算，如依該社區今年車位平均成交行情約150萬元估算，扣除車位價，換算每坪成交單價約達58.2萬元，刷新社區單價新高，同時創台南成屋房價天花板。

12樓戶也以每坪43.5萬元、總價2958萬元成交，對比前屋主2021年取得總價2252萬元，交屋才短短幾個月就高歌離席，帳面獲利來到706萬元。

▲▼ 台南,平實營區,東區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲區域純住宅環境氛圍濃厚，機能性也相當便利。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂分析，該重劃區由於鄰近大面積的綠地平實公園、南紡購物中心以及平實轉運站，且為重劃區環境，街廓完整且馬路大條，區域純住宅環境氛圍濃厚，機能性也相當便利，目前區域新案成交單價站穩5字頭。

在地仲介林育誌表示，預售時期入手的屋主都有獲利，才會願意一交屋就轉手，加上買家看好重劃區開發紅利，又能立即居住，積極加價入手。

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關鍵字：台南東區平實營區房價成屋

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