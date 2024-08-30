「鹽酥雞千金」西區首店7月收攤　房東開價2100萬求售

▲藝人張文綺開設的「炸綺來鹹酥雞」創始店收攤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

藝人張文綺因高雄老家販售鹽酥雞，她也獲封「鹽酥雞千金」，2022年在台中市西區的長春路上開設台中首間「炸綺來鹹酥雞」，不過該店面已於7月收攤，目前空屋狀態房東開價2100萬元求售。

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在「炸綺來鹹酥雞」臉書粉絲專頁中貼出「各位顧客好炸綺來台中西區店因租約到期，故即日起暫不營運，如有最新消息會再與大家分享，惟炸綺來全台分店持續為大家提供服務。」

引起網友說表示「創始店居然這麼早就下台QQ」、「原來如此，我撲空兩次。」、「創始店開幕我有去，好多明星偶像都去，超親民。」

▲「炸綺來鹹酥雞」臉書粉絲專頁也貼出因租約到期而歇業的訊息。（圖／翻攝自臉書《炸綺來鹹酥雞》）

該建物目前正以開價2100萬元出售中，1、2樓店面住宅一同販售，建平41.3坪，拆算單價落在約50萬元，據了解，該物件住宅部分2房3廳2衛。承接房仲透露：「其實在上次出租前房東都有一直再賣，這間店生意很好，以當時租金4萬元來說，投報率超過2％。」

對此，21世紀不動產七期河南店經理沈政興表示：「過去西區周邊店家租金確實落在3.5~4萬元左右，尤其是科博館串連到SOGO商圈，一路直到勤美誠品商圈，周遭還有審計新村等景點，周邊商辦、住宅也相對密集，其實是個做生意的好點位。」

▲目前原「炸綺來鹹酥雞」創始店，開價2100萬元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

不過沈政興表示：「炸物、鹽酥雞、手搖飲都是不少人創業首選，但疫情過後外送成為不少民眾購物方式之一，更有雲端餐廳的加入，也都讓實體店面經營尚須改變，開始追求線上線下結合轉型，才能符合經濟效益。」

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