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「鹽酥雞千金」西區首店7月收攤　房東開價2100萬求售

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲藝人張文綺開設的「炸綺來鹹酥雞」創始店收攤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

藝人張文綺因高雄老家販售鹽酥雞，她也獲封「鹽酥雞千金」，2022年在台中市西區的長春路上開設台中首間「炸綺來鹹酥雞」，不過該店面已於7月收攤，目前空屋狀態房東開價2100萬元求售。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

在「炸綺來鹹酥雞」臉書粉絲專頁中貼出「各位顧客好炸綺來台中西區店因租約到期，故即日起暫不營運，如有最新消息會再與大家分享，惟炸綺來全台分店持續為大家提供服務。」

引起網友說表示「創始店居然這麼早就下台QQ」、「原來如此，我撲空兩次。」、「創始店開幕我有去，好多明星偶像都去，超親民。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「炸綺來鹹酥雞」臉書粉絲專頁也貼出因租約到期而歇業的訊息。（圖／翻攝自臉書《炸綺來鹹酥雞》）

該建物目前正以開價2100萬元出售中，1、2樓店面住宅一同販售，建平41.3坪，拆算單價落在約50萬元，據了解，該物件住宅部分2房3廳2衛。承接房仲透露：「其實在上次出租前房東都有一直再賣，這間店生意很好，以當時租金4萬元來說，投報率超過2％。」

對此，21世紀不動產七期河南店經理沈政興表示：「過去西區周邊店家租金確實落在3.5~4萬元左右，尤其是科博館串連到SOGO商圈，一路直到勤美誠品商圈，周遭還有審計新村等景點，周邊商辦、住宅也相對密集，其實是個做生意的好點位。」

▲▼ 明星藝人在台中開店，西區, SOGO商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前原「炸綺來鹹酥雞」創始店，開價2100萬元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

不過沈政興表示：「炸物、鹽酥雞、手搖飲都是不少人創業首選，但疫情過後外送成為不少民眾購物方式之一，更有雲端餐廳的加入，也都讓實體店面經營尚須改變，開始追求線上線下結合轉型，才能符合經濟效益。」

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關鍵字：鹽酥雞台中經營關店求售鹽酥雞千金炸綺來張文綺求售房東創始店西區勤美商圈

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