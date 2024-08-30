台南東區17年星巴克31日熄燈　法拍筆錄洩停業端倪

▲國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，沒想到台南府榮門市31日即將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，沒想到台南府榮門市31日將結束營業，陪伴在地人17年後熄燈，讓不少台南人直呼不捨，專家指出，該棟大樓曾遭法拍，應為租約到期撤出。信義房屋專家表示，該區為傳統豪宅區，單坪租金落在2500~3000元。

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臉書粉專《台南式 Tainan Style》PO文指出，擁有17年歷史的星巴克府榮門市，將在本週六（31日）結束營業，引來不少在地人相當感慨，直呼連星巴克也變成「時代的眼淚」。

該店位於東區長榮路一段、府連路口的「東方巨人大廈」，在地仲介指出，地下室曾有台南第一間誠品進駐，當時是台南文青的聚集聖地，2013年誠品撤出後，不少年輕人也跟著離開。

▲星巴克租期至今年8月31日止，租金則未透露。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，「東方巨人大廈」債務人明棋股份有限公司，因拍賣抵押物強制執行淪落法拍，拍賣範圍為B1以及1、2、3樓，4拍底價4.6億元，今年6月流標後，暫時消失在法拍市場。

根據筆錄記載，建物1樓約67坪以及2樓約62坪部分，出租第三人優旅生活事業股份有限公司經營「星巴克」（營業中），租期至今年8月31日止，租金則未透露，在地仲介則評估，月租金約落在15萬元上下。徐華辰研判，撤出主因應為租約到期。

信義房屋東門店店長楊雅芬表示，該棟大樓屋齡26年，地上25樓，為住辦混合大樓，最近1筆成交紀錄為去年8月，單價達27.8萬元，也是該大樓成交最高單價。

▲該區生活機能發達，屬於龍山生活圈，沿線車水馬龍、人來人往，周邊商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

楊雅芬指出，東區為台南早期生活圈，該區生活機能發達，屬於龍山生活圈，附近有不少府都、富立等中古豪宅，屋齡約10~20年，成交價落在36~48萬元，周邊商家林立，又有多所學校，屬於密集住宅區。

加上周邊新大樓愈來愈多，在地人口持續增加，可提供足夠區域消費力，租金行情居高不下，楊雅芬表示，該區店面租金行情單坪約莫落在2500~3000元，因大型連鎖店租客租金收入穩定、租期長，近期也有屋主願意調降租金，吸引連鎖店進駐，降低空租期。

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