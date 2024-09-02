柯P借宿意外曝光黃珊珊住所　在地房仲：市中心新案1／2價

▲柯文哲轉往黃珊珊汐止住所休息。（圖／記者陳煥丞攝）

記者項瀚／台北報導

民眾黨主席柯文哲無保請回，凌晨沒回信義路住家，而是轉往黃珊珊汐止住家休息，而這也讓黃的住所曝光，引發網友討論：「路過好熱鬧，原來珊珊住這！」在地房仲表示，該社區為汐止相當著名的社區，規模頗大，但價格親民，為市中心新案1/2價。

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民眾黨主席柯文哲今（2日）當庭釋放，無保請回，立委黃珊珊隨即載走柯文哲與其妻陳佩琪，一同回到汐止住宅中休息，而這也讓黃珊珊的汐止住家曝光，網友們在汐止臉書社團也紛紛討論，留言：「路過好熱鬧，原來黃珊珊住這。」

經查，黃珊珊住家為汐止在地相當知名的大型社區，基地廣達7000多坪，社區內座落多棟大樓，樓高規劃22、23、24、25層，共計763戶，現屋齡28年。

據財產申報資料，黃珊珊於2003年以750萬元買下，2022年選舉期間，她曾向媒體表示：「這房子是20年前結婚時買的，我也買不起台北市的房子。」

中信房屋汐止大同加盟店長陳玉玲表示，該社區共A~H總共8大棟，坪數規劃多元，從最小的1+1套房到樓中樓豪宅格局都有，社區地型屬上坡，對於沒有開車的人而言比較麻煩，地理位置也非屬市中心，因此房價較為親民。

觀察實價登錄，該社區成交價多落在3字頭，少部分戶別則有每坪29萬元，且交易算是頻繁，光今年上半年就有12戶交易。

陳玉玲說：「該社區高樓層戶具有相當不錯的景觀條件，通往內湖、連接國道交流道頗為方便，加上房價親民，汐止市中心新案1/2價，因此不少開車族都指名購入。」

▲柯文哲信義路住家這幾天被媒體塞爆。（圖／記者陳家祥攝）

另一房仲表示，柯文哲成為新聞輿論焦點，每天被追著跑，他位於台北市的住家為單純獨棟小社區，媒體整天塞在1樓，確實會對鄰居造成很大的困擾，對當事人來說也是不小的心理壓力，而黃珊珊住所腹地大，媒體甚至應不知道她住哪一棟，又有保全警衛管制，對當事人來說，應能得到比較好的休息環境。

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