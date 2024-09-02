豐邑砸逾10億拿8期「姐妹花越南料理」店面　坦言：整合中

▲鄰近南屯好事多在地深耕超過8年的「姐妹花越南創意料理」房地已被建商打包。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市南屯精華的八期重劃區，在地深耕超過8年的「姐妹花越南創意料理」鄰近南屯好事多，酸辣口味討喜，加上店面營業顛覆大眾對於越南料理多是路邊小吃的刻板印象，不過據實價登錄揭露，該街廓連同後方社區型透天，一次打包賣給建商，業者則透露還有整合的可能性。

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用餐時間吸引滿滿人潮，在地知名「姐妹花越南創意料理」店面以1.88億元轉手，仔細追查，不僅越南料理，連同旁邊中醫診所與後方巷弄的透天型社區，也都在去年底完成交易。

▲在地知名「姐妹花越南創意料理」店面以1.88億元轉手，不僅越南料理，連同旁邊中醫診所與後方巷弄的透天型社區，也都在去年底完成交易。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，整批12個門牌，共計603.63的土地，已被豐邑機構旗下浩瀚開發拿下，總價來到10.1758億元，拆算單坪土地單價來到168.5萬元，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該塊土地原本為住二用地，惟買賣時間點在去年底，因此有機會申請成為商三用地，如此一來，168萬元單價還能說是『相對便宜』」

▲據實登揭露，整批12個門牌，共計603.63的土地，已被豐邑機構旗下浩瀚開發拿下，總價來到10.1758億元。



該塊基地地上物雖然部分建物尚未達到30年危老，但也都相當接近，未來將有危老容積、變更地目容積以及移轉容積，有望蓋出超高大樓，預計推案價格不會低於7字頭。

實際詢問豐邑機構，對方表示8期市中心土地取得困難，自去年開始談，整合了許久，目前600多坪土地未來不排除再繼續整合，讓基地更加完整。

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