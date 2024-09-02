北屯2千坪鐵皮市場改建BOT案啟動　最快年底招商

▲台中市持續推動公有市場轉型進化，日前台中市政府經發局舉辦「市30市場用地新建營運移轉（BOT）案」招商說明會。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市持續推動公有市場轉型進化，日前台中市政府經發局舉辦「市30市場用地新建營運移轉(BOT)案」招商說明會，鐵皮市場華麗變身將再添一例。信義專家認為近年台中市土地已經越來越少，而「市場」會成為標地，原因就是周邊住宅、住戶人口多足以支撐。

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翻開台中市過往的市場用地BOT案，招商得標者幾乎都為區域機能再創高峰，包括原南屯區「市113 BOT案」由好市多股份有限公司得標，一舉成為全球好市多店王。

「市80 BOT案」用地位處蛋黃七期，緊鄰文心路、市政路，地段與交通條件皆是台中一級指標，由家樂福取得開發權之後，成為七期新市政的第一間綜合型購物、餐飲、休閒娛樂的大型賣場，更創造1000個以上的就業機會。

▲台中市場改建案例。

不只公立市場努力拚進化，民營市場用地也有諸多成功改建案例，如經營近30年的松竹黃昏市場約千坪用地，由全聯福利中心一次打包租下，改建為全聯賣場之外，還分租給築間集團旗下有之和牛餐廳，同步進化零售、餐飲機能，完全切中現代人購物、外食主流喜好。

最新訊息則是市30市場，台中市經發局表示：「市30市場用地處於北屯區的核心區域，總人口數已破30萬人，為人口數全國排名第九的行政區，人口增幅更是全台之冠，除開發地較具人口紅利優勢，鄰近捷運綠線文心崇德站與多個商圈，包含崇德及文心商圈，生活機能豐富完善，已有明顯消費人潮。」

▲市30市場用地為北屯區崇德段336地號，全案占地約2379坪，目前為「上景興市場」所在地。（圖／翻攝自台中市政府）

經發局說明，市30市場用地為北屯區崇德段336地號，全案占地約2379坪，目前為「上景興市場」所在地，開發強度為建蔽率50%、容積率為240%，規劃採50年BOT方式招商，可規劃零售市場，最快今年年底徵求民間申請人。

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆認為：「近年台中市土地已經越來越少，『市場』成行的原因就是周邊住宅、住戶人口多足以支撐，市府招標有成，主要是因得標者既可擴建現有規模，又能分割出租，自己選鄰居，其中消費型餐飲能帶來人流量，複合式經營風險相較獨立經營也低。」

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