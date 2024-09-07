北市2明星科大註冊率破100%　周圍學套租金年增逾1成

▲台北市2大指標科大，台科大與北科大註冊率都超過100%，周圍學套也頗為搶手。（圖／記者許敏溶攝）

記者項瀚／台北報導

台北市2大指標科大，台科大與北科大註冊率都超過100%，周圍學套也頗為搶手，統計年增達13%。在地房仲表示，北科周圍學套供給少，大多學生選擇公寓合租，而台科大則有不少人外溢到鄰近的文山、新北永和租屋。

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開學季來了，據2023年大專院校註冊率，台北市臺灣科技大學、臺北科技大學註冊率都超過100%，是相當熱門搶手的好學校，而周邊學生套房的行情如何呢？

統計台科大、北科大校園周圍的套房物件，2024年每坪租金分別為1813、1888元，年增同為13.8%，漲勢明顯；價格方面平均單價落在105~110萬元間，漲幅約2~6%。

▲▼台科大、北科大周圍套房租金與房價整理。（表／記者項瀚製）

中信房屋大安新生加盟店長戴龍祥表示，近年在大環境通膨之下，大多房東都會上調租金，而北科大位於忠孝新生站旁，周圍學套不算多，租屋需求又不減，自然更容易使租金上漲。

戴龍祥表示，北科大周圍套房以公寓產品居多，套房月租約1.2~1.5萬元，也些甚至到1.8萬元，由於供給不多，因此不少學生會選擇家庭式合租，3房月租約2.8~3.2萬元，每位平均下來更划算。

▲北科大周圍套房供給不多。（表／翻攝自591）

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，台科大位於基隆路一帶，緊鄰台大，區域套房承租需求量大，學生們除了選在學校周圍大安、公館商圈外，也可能往價格更親民的文山、新北永和區租屋。

江建欣指出，以台科大周圍價格較高的大安區來說，分租套房每月約1.5~1.8萬元，此外也不少屋齡較新穎、具大樓管理的社區套房大樓，每月租金2.5~3萬元，而對於預算有限的學生來說，過一條橋到永和租屋的人也不少，平均月租能省下3~4成。

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