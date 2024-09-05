尪婚前投資「延吉街店面」收租　人妻點頭嫁後真相大反轉

▲人妻婚前以為老公在台北延吉街有店面，才會答應對方追求。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全台同樣地名不勝枚舉，有時候會讓人誤會。一名人妻便分享，結婚前得知老公有一間在延吉街的店面，才會答應對方的追求，怎料婚後才得知真相，瞬間覺得受騙上當，然而討拍文曝光後，慘遭大票網友打臉。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》提到，單身的時候她行情很好，不少人追，其中一個就是現任老公，當時聽聞對方在延吉街有間店面在收租，認為應該經濟條件不錯，因此婉拒了其他追求者，結果實際情況和想像中差很大。

原PO接受老公的追求，2人穩定交往到如今走路婚姻，直到某次她才知道，原來不是台北市大安區的延吉街，而是新北市土城區的延吉街，雖然街道名一樣，但2個是完全不同的地方，不禁抱怨：「有種被騙的感覺」。

▲原PO結婚後才發現，老公說的延吉街在土城。

貼文一出，引發熱烈討論，不少人留言狠酸：「不要貪圖任何東西，就不會覺得被騙」、「如果是台北延吉街，可能就不會跟妳結婚了…」、「妳愛的是錢而不是愛情」、「妳只是想要人家的錢，所以你有什麼」、「很優，嫌什麼，妳自己有店租人嗎？要這麼貪心嗎？」

此外，也有許多專業網友表示，土城延吉街租金很高，「土城延吉街的店租也不便宜，而且也很熱鬧」、「土城延吉街店面租金很貴的1日3租，台北的延吉街就不知道有沒有這樣的實力」、「土城延吉街也不得了好嗎？早上市場晚上夜市」、「土城延吉街滿值錢的」。

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