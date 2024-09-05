貸荒將現解約潮？　建商指房價漲：憂客戶借高利貸交屋





▲近來不少消費者擔心貸款出問題，面臨解約。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

銀行放貸資金水位滿，引發「房貸之亂」，不少消費者擔心貸款出問題，面臨解約。有建商表示，即便近年房價大漲，房屋增值明顯，建商也不希望客戶貸款出問題、甚至解約，除了可能面臨繁瑣的法律程序，也擔心客戶因不甘解約，跑去借高利貸。

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近來引發「房貸之亂」，雖然政府喊話沒有所謂的限貸令，也盡力要把資金資源用在首購族上，但仍有不少預售已購客近期準備交屋，擔心貸款出問題，甚至貸不到錢；若真如此，據定型化契約，若已購客貸款下不來，建商可主張解約，沒收15%違約金。

新竹議員、臺灣省不動產開發公會理事長吳國寶表示，近年房價漲幅明顯，前幾年入手的預售屋到了近期準備交屋，房價基本上都有相當程度的增值，但即便如此，站在建商的立場也不希望客戶貸款出問題，甚至解約。

吳國寶說，這波房價上漲，客戶手上的房子增值，一定不甘就這麼解約，而若在銀行貸款不幸遇到問題，可能為此去找融資公司、甚至高利貸等等，這對消費者來說是一大風險與傷害。另一方面，解約恐怕也不會那麼順利，可能面對繁瑣的法律程序。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮表示，雖然目前打聽下來未遇到解約個案，這波房貸資金緊縮，應也不至於造成大規模地貸不到款，引發所謂的解約潮，但可能還是會有部分消費者面臨這項問題，若真碰到客戶貸款下不來，公會的建商們都已達成共識，不會與客戶收15%違約金。

臺灣省不動產開發公會榮譽理事長黃啟倫補充，房貸資金滿水位之下，使得銀行拉高貸款利率，變相地使銀行得利，除了讓正辦理交屋的建商業者頭痛之外，也苦了廣大的消費者，籲政府應更重視這項問題，並設法解決。

▲黃啟倫說，房貸資金滿水位之下，使得銀行拿竅，拉高貸款利率。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

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