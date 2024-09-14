貸不到先租屋　高雄最熱門租屋區6000元有找

▲高雄市最熱門租屋區性價比高，冠軍為三民區，最夯房型月租6千元有找。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

限貸之亂讓購屋卡關，租屋族暫緩購屋念頭，繼續以租代買。房仲根據全台行政區租金補貼資料統計，依據租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區性價比高，冠軍為三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，最夯房型月租6千元有找。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

台灣房屋集團彙整內政部最新公布，全台行政區租金補貼資料統計，依據租賃契約件數排名，前3名由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄前3大熱門租屋區皆具備豐沛的人口紅利、生活機能佳、租屋性價比高等優勢，像三民區及鳳山區為高雄人口最多的2大行政區，租屋市場吸納龐大的在地自住與外來就業客群，而楠梓區同樣擁有大學城，另受惠楠梓產業園區，帶來旺盛的就業與學生客需，支撐該區租屋市場量能卓越。

行政區 契約件數 熱門房型 佔比 % 平均租金 (元) 三民區 12,471 分租套房 (雅房) 29.3 5,800 楠梓區 7,554 分租套房 (雅房) 34.8 5,000 鳳山區 6,690 整層住家 38.7 11,500

▲高雄熱門租屋區TOP3。資料來源：內政部國土管理署。備註：依據租金補貼資料，至3月31日仍有效之租賃契約。

（ETtoday製表）。

近期房貸之亂加上房價高漲，租屋族乾脆以租代買。台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區與楠梓區，熱門租屋房型皆以套、雅房最夯，佔比約3成，同類房型平均租金，三民區約為5800元、楠梓區則約5000元左右，都在6000元有找的範圍。

中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍表示，鳳山區是高雄人口最多的行政區，也是高雄東邊、包括屏東進入市區的第一站，租屋族群以家庭客為主，拉高租屋門檻，整層住家的月租金普遍落在1~2萬元上下，跟周圍整層租屋需求較高的區域，如鼓山、苓雅、前鎮等區相比，鳳山區的租金價格仍具有一定優勢。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」